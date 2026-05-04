A mesterséges intelligencia segített diagnosztizálni a 42 éves férfinél az autizmust

Állandóan „zombinak” érezte magát az a 42 éves férfi, akinél felnőttkorában diagnosztizálták: valójában autista. Tyler Barnett egy videóban mesélte el történetét követőinek, és azt, élete nagy részében félrecímkézve és félrediagnosztizálva élt. Csak egy ChatGPT-vel folytatott beszélgetés után kezdte komolyan fontolóra venni, hogy autista lehet.

Évtizedeken keresztül próbálta megfejteni, mi a baja – Végül kiderült, hogy autista

Az AI segítségével jött rá, hogy autista

2026 áprilisában a 42 éves férfi egy érzelmes videóban osztotta meg a diagnózist. Tyler Barnett 42 éven át úgy élte az életét, hogy érezte, valami nincs rendben vele. Gyerekként tehetségesnek gondolták, azonban később egyre többször szorongott és depresszióval is küzdött. A kaliforniai Calabasasban élő PR-szakember évtizedeken át próbálta megérteni az elméjét, amit még ő maga sem értett teljesen.

Az iskolában nem hagyományos módon boldogult, hanem mintafelismeréssel.

Valószínűleg az autista mintafelismerésem miatt képes voltam minden teszten átmenni úgy, hogy gyakorlatilag tippeltem

– mesélte.

Kívülről láthatatlan voltam, de belül rengeteg fájdalmat, kimerültséget, zavart és félelmet éltem meg.

Ez a belső kimerültség felnőttkorban sem múlt el. Sőt, csak fokozódott.

Húszas éveiben szorongás és depresszió miatt kezelték, de a gyógyszerek csak függőséget és további problémákat okoztak neki.

Harmincas éveiben bipoláris zavarral diagnosztizálták, ami még erősebb gyógyszerekkel járt.

A fordulat pedig akkor jött, amikor 10 éves lánya rendszeresen megjegyezte, hogy szerinte autista lehet.

Korábban nem gondolt erre, de megkérdezte a ChatGPT-t, honnan lehet ezt tudni.

Amikor leírta a tüneteket, azonnal tudtam, hogy ez van nekem...

– mondta.

Ezután átfogó pszichológiai vizsgálatokon vett részt, és 2026. április 13-án hivatalosan is diagnosztizálták. Később egy videóban beszélt a diagnózisról:

Ma megtudtam, hogy autista vagyok, és ADHD-m van… mindig is az voltam

– mondta könnyeivel küszködve.

Félrediagnosztizáltak és félrekezeltek. Próbáltam egyedül rájönni, és most annyira megkönnyebbültem.

Ezzel az új felismeréssel alapjaiban megváltozott az, ahogyan saját magára tekint. Az a történet, amit éveken át próbált elhinni, végre kezdett eltűnni. Ma már, bár elismeri, hogy bár a nehézségek továbbra is jelen vannak, már nem társul hozzájuk zavar vagy önhibáztatás. Ehelyett egy tisztább önazonosság részeivé váltak.