A mesterséges intelligencia segített diagnosztizálni a 42 éves férfinél az autizmust

Döbbenetes! TikTok-videóban osztotta meg történetét a férfi, akinél 42 éves korában derült ki, hogy autista. Az AI is hozzájárult a megoldáshoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 15:30
Állandóan „zombinak” érezte magát az a 42 éves férfi, akinél felnőttkorában diagnosztizálták: valójában autista. Tyler Barnett egy videóban mesélte el történetét követőinek, és azt, élete nagy részében félrecímkézve és félrediagnosztizálva élt. Csak egy ChatGPT-vel folytatott beszélgetés után kezdte komolyan fontolóra venni, hogy autista lehet.

Évtizedeken keresztül próbálta megfejteni, mi a baja – Végül kiderült, hogy autista
Az AI segítségével jött rá, hogy autista

2026 áprilisában a 42 éves férfi egy érzelmes videóban osztotta meg a diagnózist. Tyler Barnett 42 éven át úgy élte az életét, hogy érezte, valami nincs rendben vele. Gyerekként tehetségesnek gondolták, azonban később egyre többször szorongott és depresszióval is küzdött. A kaliforniai Calabasasban élő PR-szakember évtizedeken át próbálta megérteni az elméjét, amit még ő maga sem értett teljesen.

Az iskolában nem hagyományos módon boldogult, hanem mintafelismeréssel.

Valószínűleg az autista mintafelismerésem miatt képes voltam minden teszten átmenni úgy, hogy gyakorlatilag tippeltem

– mesélte.

Kívülről láthatatlan voltam, de belül rengeteg fájdalmat, kimerültséget, zavart és félelmet éltem meg.

Ez a belső kimerültség felnőttkorban sem múlt el. Sőt, csak fokozódott.

  • Húszas éveiben szorongás és depresszió miatt kezelték, de a gyógyszerek csak függőséget és további problémákat okoztak neki.
  • Harmincas éveiben bipoláris zavarral diagnosztizálták, ami még erősebb gyógyszerekkel járt. 
  • A fordulat pedig akkor jött, amikor 10 éves lánya rendszeresen megjegyezte, hogy szerinte autista lehet.

Korábban nem gondolt erre, de megkérdezte a ChatGPT-t, honnan lehet ezt tudni.

Amikor leírta a tüneteket, azonnal tudtam, hogy ez van nekem...

– mondta.

Ezután átfogó pszichológiai vizsgálatokon vett részt, és 2026. április 13-án hivatalosan is diagnosztizálták. Később egy videóban beszélt a diagnózisról:

Ma megtudtam, hogy autista vagyok, és ADHD-m van… mindig is az voltam

– mondta könnyeivel küszködve.

Félrediagnosztizáltak és félrekezeltek. Próbáltam egyedül rájönni, és most annyira megkönnyebbültem.

Ezzel az új felismeréssel alapjaiban megváltozott az, ahogyan saját magára tekint. Az a történet, amit éveken át próbált elhinni, végre kezdett eltűnni. Ma már, bár elismeri, hogy bár a nehézségek továbbra is jelen vannak, már nem társul hozzájuk zavar vagy önhibáztatás. Ehelyett egy tisztább önazonosság részeivé váltak.

(via People)

@millennialdad Just got diagnosed with autism and adhd after 42 years of trying to figure out just what exactly was wrong with me. Feeling so much relief…but so much grief for little me who deserved to know. #autism #adhd #audhd #actuallyautistic #neurodivergent @autism speaks ♬ original sound - Millennial Dad
