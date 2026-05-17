„38 évesen diagnosztizáltak nálam rákot, miután figyelmen kívül hagytam egy olyan jelet, amit normálisnak gondoltam”

Egy kétgyermekes anyuka, akit 38 évesen vastagbélrákkal diagnosztizáltak, elárulta, melyik tünetet bánja, hogy figyelmen kívül hagyta. Lauránál tavaly júniusban állapították meg a betegséget, azóta négy kemoterápiás kúrán esett át.

A nőnek 18 ezer követője van a TikTokon, ahol dokumentálta a kezelés és a gyógyulás folyamatát. Nemrégiben közzétett egy videót, amelyben elmagyarázta, hogy volt egy tünete, amelyet „normálisnak” tartott, de valójában a rák jele volt.

A videó leírásában ez szerepelt: „Sok mindent másképp csináltam volna”.

38 évesen 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nálam, és a legnagyobb bánatom az, hogy nem hallgattam a testemre. Állandóan olyan fáradt voltam, és egyszerűen azt gondoltam, hogy »ez normális«. Szerintem sokunknak, különösen a kisgyerekes dolgozó szülőknek, az az érzésük, hogy »ó, ez normális, hogy fáradtnak érezzük magunkat«. Nagyon kicsi gyerekeim vannak, dolgozom, egy pillanatra sem állok le – hát persze, hogy fáradt leszek. De valójában a testem azt próbálta elmondani nekem, hogy »hé, valami nem stimmel«

- mesélte Laura, majd hozzátette:

„Én viszont nem vettem komolyan, és most nagyon-nagyon bánom, hogy nem mentem el hamarabb a háziorvoshoz. Lehet, hogy akkor még korai stádiumban észlelték volna, és elkerülhettem volna például a kemoterápiát. Valójában ez volt az egyetlen tünet, amivel a testem jelezte, hogy rákos vagyok, és szerintem sokunknak gyakran van olyan, hogy fáradtnak érezzük magunkat. De ha nagyon kimerültnek érzed magad, és azt gondolod, hogy »jaj, ez tényleg befolyásolja a mindennapi életemet«, jól alszol éjszaka, de nem érzed magad kipihentnek, kérlek, vedd ezt jelnek, hogy menj el vérvizsgálatra. Beszélj a háziorvosoddal, és próbáld meg kideríteni, miért vagy olyan fáradt.”

Zárásként pedig ezt tanácsolta a követőinek:

És az ég szerelmére, ha azt mondják, hogy vérszegény vagy, kérlek, csináltass egy FIT-tesztet.

A FIT-teszt, vagyis a széklet immunokémiai vizsgálat a székletmintában lévő vért keresi, ami a vastagbélrák egyik fő tünete - írja a Mirror.