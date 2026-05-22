Súlyos betegség után elhunyt a legendás autóversenyző
A szívszorító hír alig néhány órával azután érkezett, hogy családja megerősítette, hogy Kyle Busch kórházba került. A legendás NASCAR-versenyző 41 éves volt.
A NASCAR hivatalosan május 21-én, csütörtökön jelentette be a megrázó hírt, alig néhány órával azután, hogy családja közölte: egy nem nyilvánosságra hozott, de súlyos betegség miatt kórházba került, és kihagyja a két közelgő versenyét Észak-Karolinában.
Tragikusan korán ért véget a NASCAR-legenda élete
A NASCAR ikonja május 22-én, pénteken a NASCAR Craftsman Truck Series versenyen indult volna a Concord-i versenypályán, majd május 24-én, vasárnap a Charlotte Motor Speedway-en megrendezett Coca-Cola 600-on. Bár betegségének jellegéről nem közöltek további részleteket, a rosszullétről szóló hír mindössze két héttel azután érkezett, hogy május 10-én egy verseny közben orvosi segítséget kért.
Kyle Busch 1985. május 2-án született Las Vegasban, és már korán beleszeretett a versenyzésbe, amit valószínűleg apja, egy szerelő, és bátyja, Kurt, aki maga is NASCAR-versenyző, még tovább erősített. Professzionális karrierjét a 2000-es évek elején kezdte, és hamarosan a NASCAR-körversenyek egyik legkeresettebb pilótájává vált, gyorsan számos győzelmet aratva, amelyek a 2010-es években is folytatódtak, amikor 2015-ben és 2019-ben megnyerte a NASCAR Cup Series bajnokságot.
A pályán elért eredményeinek köszönhetően a NASCAR 2023-ban felvette Buscht a 75 legnagyobb pilóta listájára, ezzel megerősítve helyét a történelemben, mint igazi versenyzői legenda.
„A Busch család, a Richard Childress Racing minden tagja és a teljes NASCAR nevében mélységes fájdalommal jelentjük be Kyle Busch hirtelen és tragikus elhalálozását” – áll a NASCAR, Kyle családja és a Richard Childress Racing nevében kiadott nyilatkozatban.
„Az egész NASCAR-családot mélyen megrázta Kyle Busch elvesztése” – folytatódik a nyilatkozat.
„A jövőbeli Hall of Fame-tag, Kyle ritka tehetség volt, akivel egy generációban csak egyszer találkozhatunk. Heves, szenvedélyes és rendkívül tehetséges volt, és mélyen törődött a sporttal és a rajongókkal. Több mint két évtizedes karrierje során Kyle rekordokat állított fel a nemzeti sorozatokban elért győzelmek terén, bajnokságokat nyert a NASCAR legmagasabb szintjén, és a Truck Series tulajdonosaként támogatta a következő generációs versenyzőket. Éles esze és versenyszelleme mély érzelmi kötődést váltott ki minden korosztályú versenyrajongókból, létrehozva a büszke és hűséges „Rowdy Nation”-t.”
„Gondolataink Samantha, Brexton és Lennix mellett vannak, valamint Kyle és Samantha szülei, Kurt és Kyle egész családja, Richard és Judy Childress, a Richard Childress Racing minden munkatársa, csapattársai, barátai és rajongói mellett. A NASCAR ma egy igazi sportóriást veszített el, túl korán.”
A közlemény azzal zárult, hogy kérték a család magánéletének tiszteletben tartását, amíg azok, akik Kyle Buscht a legjobban ismerték, gyászolhassanak – számolt be róla az Unilad.
