Súlyos betegség után elhunyt a legendás autóversenyző

A NASCAR hivatalosan május 21-én, csütörtökön jelentette be a megrázó hírt, alig néhány órával azután, hogy családja közölte: egy nem nyilvánosságra hozott, de súlyos betegség miatt kórházba került, és kihagyja a két közelgő versenyét Észak-Karolinában.

Elhunyt a NASCAR-legenda, Kyle Busch

Fotó: Forrás: Pexels

Tragikusan korán ért véget a NASCAR-legenda élete

A NASCAR ikonja május 22-én, pénteken a NASCAR Craftsman Truck Series versenyen indult volna a Concord-i versenypályán, majd május 24-én, vasárnap a Charlotte Motor Speedway-en megrendezett Coca-Cola 600-on. Bár betegségének jellegéről nem közöltek további részleteket, a rosszullétről szóló hír mindössze két héttel azután érkezett, hogy május 10-én egy verseny közben orvosi segítséget kért.

Kyle Busch 1985. május 2-án született Las Vegasban, és már korán beleszeretett a versenyzésbe, amit valószínűleg apja, egy szerelő, és bátyja, Kurt, aki maga is NASCAR-versenyző, még tovább erősített. Professzionális karrierjét a 2000-es évek elején kezdte, és hamarosan a NASCAR-körversenyek egyik legkeresettebb pilótájává vált, gyorsan számos győzelmet aratva, amelyek a 2010-es években is folytatódtak, amikor 2015-ben és 2019-ben megnyerte a NASCAR Cup Series bajnokságot.

A pályán elért eredményeinek köszönhetően a NASCAR 2023-ban felvette Buscht a 75 legnagyobb pilóta listájára, ezzel megerősítve helyét a történelemben, mint igazi versenyzői legenda.

„A Busch család, a Richard Childress Racing minden tagja és a teljes NASCAR nevében mélységes fájdalommal jelentjük be Kyle Busch hirtelen és tragikus elhalálozását” – áll a NASCAR, Kyle családja és a Richard Childress Racing nevében kiadott nyilatkozatban.

„Az egész NASCAR-családot mélyen megrázta Kyle Busch elvesztése” – folytatódik a nyilatkozat.

„A jövőbeli Hall of Fame-tag, Kyle ritka tehetség volt, akivel egy generációban csak egyszer találkozhatunk. Heves, szenvedélyes és rendkívül tehetséges volt, és mélyen törődött a sporttal és a rajongókkal. Több mint két évtizedes karrierje során Kyle rekordokat állított fel a nemzeti sorozatokban elért győzelmek terén, bajnokságokat nyert a NASCAR legmagasabb szintjén, és a Truck Series tulajdonosaként támogatta a következő generációs versenyzőket. Éles esze és versenyszelleme mély érzelmi kötődést váltott ki minden korosztályú versenyrajongókból, létrehozva a büszke és hűséges „Rowdy Nation”-t.”