RETRO RÁDIÓ

Az Anker bemutatta új generációs soundcore, Anker és eufy termékeit

Az Anker Innovations áttörő technológiákat jelentett be éves bemutatóján az immerzív hangzástól az okosotthon-biztonságig.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 12:59
anker innovations anker eufy liberty 5 pro liberty 5 pro max

Az Anker Innovations az évente megrendezésre kerülő Anker Day eseményen mutatta be legújabb termékeit és technológiai újításait, írja a Bors. A Where Ultimate Meets Possible címet viselő idei Anker Day a média és a kiskereskedelmi partnerek számára exkluzív betekintést nyújtott a szórakoztatóelektronika jövőjébe, többek között a prémium hangzás, az otthoni energiaellátás és az okosotthon területeken.

soundcore: Az első THUS™ alapú fülhallgatók és új AI-élmények a mindennapokhoz és az otthoni szórakoztatáshoz

  • Az Anker Innovations 2026-ban jelentette be saját fejlesztésű AI chipplatformját, a THUS™️-t, melynek célja, hogy nagy teljesítményű, eszközön futó mesterségesintelligencia-képességekkel egészítse ki a szórakoztató elektronikai termékeket. Az első THUS™️ AI chip most debütál az új soundcore Liberty 5 Pro szériában, intelligens hangélményt biztosítva gyors, helyben történő feldolgozással. A soundcore bemutatta a Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max modelleket, amelyek Whisper Clear hívástechnológiával érkeznek, a neurális hálózaton alapuló AI-modell és a 10 szenzorból álló rendszer még zajos környezetben is kristálytiszta hangzást biztosít. 
  • A Liberty 5 Pro Guinness-rekordot állított fel a hívásminőség tisztasága terén, a Liberty 5 Pro Max pedig – mivel azonos fülhallgató-hardverrel és megegyező hívásteljesítménnyel rendelkezik– ugyanennek a kategóriának a csúcsteljesítményét képviseli, így mindkét modell jelenleg a világ legtisztább hívásminőséget nyújtó fülhallgatói közé tartozik.
  • A Liberty 5 Pro Max egy 1,78 hüvelykes AMOLED kijelzővel ellátott töltőtokot kapott, amely a világ első okoskijelzős fülhallgatójaként AI-alapú jegyzetelési funkciót is kínál. A tok gombjának dupla megérintésével indítható el a hangrögzítés, a soundcore alkalmazás pedig automatikusan elkészíti a beszélgetés kivonatát, a megbeszélések összefoglalóit és a teendőlistákat. Minden felvétel helyben, internetkapcsolat nélkül kerül tárolásra, az adatvédelmet pedig SOC 2 tanúsítás garantálja. 
  • A soundcore a hardvereken túlmutatva bemutatta a VibeOS rendszert is, egy AI-alapú élményplatformot, amely összekapcsolja a zenehallgatást, a munkát és a mindennapi életet a soundcore termékein keresztül. A VibeOS segítségével a felhasználók személyre szabhatják a hangzást, rögzíthetik és rendszerezhetik az információkat, áttekinthetik az alváselemzéseket, és a hagyományos lejátszási élményen túl magasabb szintű felhasználói élményben lehet részük.
  • A Liberty 5 Pro javasolt fogyasztói ára 179,99 EUR, míg a Liberty 5 Pro Max 249,99 EUR. A termékek Magyarországon várhatóan az év harmadik negyedévétől lesznek elérhetők.
  • A soundcore bemutatta a Nebula projektorok képélményét magasabb szintre emelő SpaceFlow-t, amely az X1 és X1 Pro modellekhez AI-alapú, térbeli effekteket is hozzátesz, a valós tereket magával ragadó, háromdimenziós környezetté alakítja.
Az Anker Innovations 2026-ban jelentette be saját fejlesztésű AI chipplatformját, a THUS™️forrás: Anker Innovations

Az Anker SOLIX bemutatta az S-Series termékcsaládot, az új otthoni vészhelyzeti energiaellátási megoldásait, amelynek zászlóshajója a világ leghosszabb üzemidejű, 2 kWh-s hordozható energiaállomása. Az Anker SOLIX S2000 megkapta a TÜV SÜD A+ Runtime minősítését – a valós energiaellátási teljesítmény legmagasabb értékelését –, és akár 35 órán át képes folyamatosan ellátni egy hűtőszekrényt energiával.

A saját fejlesztésű OptiSave™ technológiának köszönhetően az S2000 40–70 százalékkal csökkenti az üresjárati energiafogyasztást, amely így 6 watt alá esik, miközben kis terhelés mellett 90 százalék feletti hatékonyságot biztosít. Ennek eredményeként az S2000 a valós használat során akár 20 százalékkal hosszabb üzemidőt kínál, mint a versenytárs 2 kWh-s modellek.

Az iparágvezető, 314 Ah-s LiFePO4 akkumulátorcellákkal szerelt S2000 akár 10 000 töltési ciklust támogat, ami 15 éves élettartamot jelent – ez kétszerese az iparági átlagnak. Az 1 500 wattos AC kimenet (3 000 watt csúcsteljesítménnyel), a 400 wattos napelemes bemenet, valamint az integrált UPS funkció – amely áramszünet esetén megszakítás nélküli átváltást biztosít – lehetővé teszi, hogy egyszerre lásson el energiával egy hűtőszekrényt és több más eszközt. A készülék mindössze 1,2 óra alatt tölthető fel 80 százalékra AC gyorstöltéssel, így intenzív használat után is gyorsan készen áll a következő áramszünetre.

A mindössze 8,19 × 11,1 × 12,7 hüvelykes méretével az S2000 2 010 Wh kapacitást kínál egy olyan házban, amely 30 százalékkal kisebb az iparági átlagnál, mérete pedig inkább egy 1 kWh-s egységhez hasonlítható. Vertikális kialakítása révén könnyedén elhelyezhető a konyhai falak mellett, míg az egyedi, hátoldali AC csatlakozók elrejtik a kábeleket, az előlapi portok pedig szabadon maradnak a telefonok és egyéb mindennapi eszközök számára.

A eufy Security bemutatta a eufy EdgeAgent™ rendszert – a világ első helyben működő, proaktív otthonvédelmet kínáló biztonsági AI-ügynökét.

  • A eufy Security EdgeAgent™ technológiája egy saját fejlesztésű, helyben működő AI-ügynök, amely intelligens, valós idejű elemzést és proaktív reakciót kínál az otthon- és vagyonvédelem területén. Az eufy EdgeAgent™ egy háromlépcsős működési rendszerre épül: érzékelés, elemzés és beavatkozás. A Smart Security Shield fejlett, 180°-os dupla radarja és a DSKey™ (digitális biztonsági kulcs) technológia nagyobb pontossággal érzékeli az idegeneket, miközben felismeri a családtagokat és az ismerősöket. Az EdgeAgent™ rendszer központi eleme a fejlett, nagy nyelvi modellre épülő AI chipkészlet, amely akár három másodpercen belül képes helyi feldolgozásra és elemzésre. Az események közvetlenül a helyi eszközökön kerülnek feldolgozásra, havi előfizetési díjak nélkül, így az EdgeAgent™ gyorsabb reakcióidőt, kevesebb téves riasztást, fokozott adatvédelmet és megbízhatóbb biztonságot kínál az otthontulajdonosok számára. 
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu