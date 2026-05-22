Nemzetközileg körözött kamion bukott le egy pihenőben
5 millió forint értékű tehergépkocsit foglaltak le. A körözött járműre egy ellenőrzés során csaptak le.
Nemzetközi körözés alatt álló tehergépkocsit ellenőriztek a rendőrök az M43-as autópályán. A körözött jármű lefoglalásáról intézkedtek.
Körözött olasz teherautót fogtak az M43-as autópályán
A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2026. május 21-én, az esti órákban ellenőriztek egy olasz honosságú tehergépkocsit az M43-as autópálya egyik pihenőhelyén. Az intézkedés során végrehajtott adattári ellenőrzések alapján megállapították, hogy a járművet az olasz hatóságok körözik, és az nemzetközi körözési adatbázisokban is szerepel, írja a Police.hu.
A mintegy 5 millió forint értékű tehergépkocsi lefoglalásáról a Makói Rendőrkapitányság nyomozói intézkedtek.
