Nemzetközileg körözött kamion bukott le egy pihenőben

Nemzetközi körözés alatt álló tehergépkocsit ellenőriztek a rendőrök az M43-as autópályán. A körözött jármű lefoglalásáról intézkedtek.

Fotó: Police.hu

Körözött olasz teherautót fogtak az M43-as autópályán

A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2026. május 21-én, az esti órákban ellenőriztek egy olasz honosságú tehergépkocsit az M43-as autópálya egyik pihenőhelyén. Az intézkedés során végrehajtott adattári ellenőrzések alapján megállapították, hogy a járművet az olasz hatóságok körözik, és az nemzetközi körözési adatbázisokban is szerepel, írja a Police.hu.