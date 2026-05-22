Pánik a koncerten: Könnygázzal zavarták meg Ricky Martin előadását

Könnygáz okozott pánikot Ricky Martin montenegrói koncertjén. A showt rövid időre félbe is kellett szakítani. Az énekes és csapata biztonsági okokból levonult a színpadról, később azonban a koncert folytatódott.

Pánik tört ki Ricky Martin fellépésén Európában

Ricky Martin biztonságban van, jelentették nemrég. Mindezt azután, hogy egy néző könnygázt fújt a színpad felé az énekes montenegrói koncertjén. Az 54 éves világsztár éppen európai turnéjának első állomásán lépett fel, amikor megtörtént a baj. Publicistája, Róndine Alcalá közleménye szerint a könnygáz miatt a koncertet hirtelen meg kellett szakítani, miközben a közönség tagjai menekülni kezdtek.

Ricky Martin és csapata elővigyázatosságból azonnal elhagyta a színpadot, miközben a biztonsági személyzet és a helyi hatóságok próbálták ellenőrzés alá vonni a helyzetet.

A közlemény szerint a stáb egy része nem javasolta a koncert folytatását, az énekes azonban úgy döntött: visszatér a színpadra, a rajongók miatt. Miután a hatóságok is megerősítették, hogy a helyzet biztonságos, a nézők is visszatérhettek és a koncert nyugodtabb körülmények közt folytatódott. A szervezők hangsúlyozták, hogy Ricky Martin és csapata is sértetlen és rendkívül hálásak a rajongók támogatásáért és aggódásáért.

A koncerten résztvevők közül többen is megszólaltak a közösségi médiában, rengetegen példaértékűnek tartják az énekes reagálását a rendkívüli helyzetre. Egy rajongó azt írta:

Ott voltunk. Ricky és a csapata igazi profik voltak, nagyon élveztük a koncertet.

Egy másik hozzászóló pedig megköszönte, hogy az énekes a történtek ellenére is folytatta a fellépést.

(via People)