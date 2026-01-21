Jön a teljes napfogyatkozás 2026-ban – tele lesz égi látványosságokkal ez az év
Készülj, mert 2026 az univerzum egyik leglátványosabb éve lesz! A napokban látott sarki fény csak a kezdet volt: idén teljes napfogyatkozás, gigantikus szuperholdak és hullócsillagzápor sokkolja majd az országot. Mutatjuk, mikor nézz az égre!
Az idei év az asztrofanatikusok és a romantikus lelkületű emberek vágyálmainak beteljesülése lesz csillagászati szempontból. Égi jelenségek tekintetében már a 2025-ös esztendő is elkényeztetett minket, de az idei év igazi nagyágyúkkal érkezik! A csillagászati események 2026-ban minden képzeletet felülmúlnak: a napokban átélt brutális sarki fény ugyanis csak a nyitánya volt annak az egész éves galaktikus fesztiválnak, amelynek része egy teljes napfogyatkozás is. Ráadásul ezért idén nem kell a tengerentúlra utazni!
1. A nagy sötétség: teljes napfogyatkozás Európában (2026. augusztus 12.)
Ez az idei év abszolút győztese, a nagyágyú: augusztus 12-én egy teljes napfogyatkozás szeli át az öreg kontinens térségét! Bár a teljesség sávja Spanyolországot és Izlandot érinti,
a napfogyatkozás Magyarországról is elképesztő, közel 85–90%-os takarásban lesz látható. Olyan lesz, mintha misztikus félhomály borulna az országra délután.
Néhány hasznos tipp az európai teljes napfogyatkozás kimaxolásához
- A biztonságos megfigyeléshez speciális napfogyatkozás-néző szemüvegre lesz szükséged!
- Élőben is szeretnéd megcsodálni a teljes napfogyatkozást? Akkor nem árt már most szállást és repülőjegyet foglalnod, ugyanis megugró árakra lehet számítani a teljes napfogyatkozás által érintett és egyébként is népszerű nyári üdülőhelyeken, mint amilyen például Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Ibiza és Mallorca.
2. Tripla szuperhold: Amikor a Hold „leszáll” közénk
2026 ősze a hatalmas égitestekről szól. Egymás után háromszor is bekövetkezik a szuperhold jelenség, amikor kísérőnk sokkal nagyobbnak és fényesebbnek tűnik. A legdurvább látvány szeptember végén várható: ekkor a Hold olyan közel kerül a Földhöz, hogy szinte karnyújtásnyira érezzük majd.
3. Hullócsillagzápor: a Perseidák (2026. augusztus 12–13.)
Tervezni sem lehetett volna ennél jobban, miután az augusztusi nagy napfogyatkozás éjszakáján éri el csúcspontját a Perseidák meteorraj sűrűsége is. Ha az augusztusi éjszakán kifekszel a fűbe, óránként akár 100 hullócsillagot is láthatsz! Ráadásul mivel a Hold ekkorra éppen „eltűnik”, ezért a sötét égbolt tökéletes hátteret ad majd a megfigyeléshez.
4. Folytatódik a vadászat: sarki fény Magyarországon
Mivel a Nap aktivitása 2026-ban is a csúcson jár, ezért aztán a január 20-i brutális égi jelenség nem az utolsó volt! Bármikor érkezhet egy újabb geomágneses vihar, ami vérvörösbe borítja a magyar eget. Érdemes figyelni a NASA űridőjárás-jelentéseit, mert idén még többször is láthatunk Aurora Borealist a kertünkből!
