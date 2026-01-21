Jön a teljes napfogyatkozás 2026-ban – tele lesz égi látványosságokkal ez az év

Az idei év az asztrofanatikusok és a romantikus lelkületű emberek vágyálmainak beteljesülése lesz csillagászati szempontból. Égi jelenségek tekintetében már a 2025-ös esztendő is elkényeztetett minket, de az idei év igazi nagyágyúkkal érkezik! A csillagászati események 2026-ban minden képzeletet felülmúlnak: a napokban átélt brutális sarki fény ugyanis csak a nyitánya volt annak az egész éves galaktikus fesztiválnak, amelynek része egy teljes napfogyatkozás is. Ráadásul ezért idén nem kell a tengerentúlra utazni!

Az év egyik leglátványosabb égi jelensége a teljes napfogyatkozás lesz augusztusban. Magyarországról 85–90%-os takarásból lesz látható. Fotó: Benjamin Farren / Pexels (illusztráció)

1. A nagy sötétség: teljes napfogyatkozás Európában (2026. augusztus 12.)

Ez az idei év abszolút győztese, a nagyágyú: augusztus 12-én egy teljes napfogyatkozás szeli át az öreg kontinens térségét! Bár a teljesség sávja Spanyolországot és Izlandot érinti,

a napfogyatkozás Magyarországról is elképesztő, közel 85–90%-os takarásban lesz látható. Olyan lesz, mintha misztikus félhomály borulna az országra délután.

Néhány hasznos tipp az európai teljes napfogyatkozás kimaxolásához

A biztonságos megfigyeléshez speciális napfogyatkozás-néző szemüvegre lesz szükséged!

Élőben is szeretnéd megcsodálni a teljes napfogyatkozást? Akkor nem árt már most szállást és repülőjegyet foglalnod, ugyanis megugró árakra lehet számítani a teljes napfogyatkozás által érintett és egyébként is népszerű nyári üdülőhelyeken, mint amilyen például Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Ibiza és Mallorca.



2. Tripla szuperhold: Amikor a Hold „leszáll” közénk

2026 ősze a hatalmas égitestekről szól. Egymás után háromszor is bekövetkezik a szuperhold jelenség, amikor kísérőnk sokkal nagyobbnak és fényesebbnek tűnik. A legdurvább látvány szeptember végén várható: ekkor a Hold olyan közel kerül a Földhöz, hogy szinte karnyújtásnyira érezzük majd.

Szuperholdból sem lesz hiány 2026-ban. Fotó: Pixabay / Pexels

3. Hullócsillagzápor: a Perseidák (2026. augusztus 12–13.)

Tervezni sem lehetett volna ennél jobban, miután az augusztusi nagy napfogyatkozás éjszakáján éri el csúcspontját a Perseidák meteorraj sűrűsége is. Ha az augusztusi éjszakán kifekszel a fűbe, óránként akár 100 hullócsillagot is láthatsz! Ráadásul mivel a Hold ekkorra éppen „eltűnik”, ezért a sötét égbolt tökéletes hátteret ad majd a megfigyeléshez.