RETRO RÁDIÓ

Jön a teljes napfogyatkozás 2026-ban – tele lesz égi látványosságokkal ez az év

Készülj, mert 2026 az univerzum egyik leglátványosabb éve lesz! A napokban látott sarki fény csak a kezdet volt: idén teljes napfogyatkozás, gigantikus szuperholdak és hullócsillagzápor sokkolja majd az országot. Mutatjuk, mikor nézz az égre! 

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.21. 16:30
Módosítva: 2026.01.21. 18:21
napfogyatkozás szuperhold meteorraj

Az idei év az asztrofanatikusok és a romantikus lelkületű emberek vágyálmainak beteljesülése lesz csillagászati szempontból. Égi jelenségek tekintetében már a 2025-ös esztendő is elkényeztetett minket, de az idei év igazi nagyágyúkkal érkezik! A csillagászati események 2026-ban minden képzeletet felülmúlnak: a napokban átélt brutális sarki fény ugyanis csak a nyitánya volt annak az egész éves galaktikus fesztiválnak, amelynek része egy teljes napfogyatkozás is. Ráadásul ezért idén nem kell a tengerentúlra utazni!

teljes napfogyatkozás
Az év egyik leglátványosabb égi jelensége a teljes napfogyatkozás lesz augusztusban. Magyarországról 85–90%-os takarásból lesz látható. Fotó: Benjamin Farren / Pexels (illusztráció)

1. A nagy sötétség: teljes napfogyatkozás Európában (2026. augusztus 12.)

Ez az idei év abszolút győztese, a nagyágyú: augusztus 12-én egy teljes napfogyatkozás szeli át az öreg kontinens térségét! Bár a teljesség sávja Spanyolországot és Izlandot érinti, 

a napfogyatkozás Magyarországról is elképesztő, közel 85–90%-os takarásban lesz látható. Olyan lesz, mintha misztikus félhomály borulna az országra délután.

Néhány hasznos tipp az európai teljes napfogyatkozás kimaxolásához

  • A biztonságos megfigyeléshez speciális napfogyatkozás-néző szemüvegre lesz szükséged! 
  • Élőben is szeretnéd megcsodálni a teljes napfogyatkozást? Akkor nem árt már most szállást és repülőjegyet foglalnod, ugyanis megugró árakra lehet számítani a teljes napfogyatkozás által érintett és egyébként is népszerű nyári üdülőhelyeken, mint amilyen például Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Ibiza és Mallorca.
     

2. Tripla szuperhold: Amikor a Hold „leszáll” közénk

2026 ősze a hatalmas égitestekről szól. Egymás után háromszor is bekövetkezik a szuperhold jelenség, amikor kísérőnk sokkal nagyobbnak és fényesebbnek tűnik. A legdurvább látvány szeptember végén várható: ekkor a Hold olyan közel kerül a Földhöz, hogy szinte karnyújtásnyira érezzük majd.

Szuperholdból sem lesz hiány 2026-ban. Fotó: Pixabay / Pexels 

3. Hullócsillagzápor: a Perseidák (2026. augusztus 12–13.)

Tervezni sem lehetett volna ennél jobban, miután az augusztusi nagy napfogyatkozás éjszakáján éri el csúcspontját a Perseidák meteorraj sűrűsége is. Ha az augusztusi éjszakán kifekszel a fűbe, óránként akár 100 hullócsillagot is láthatsz! Ráadásul mivel a Hold ekkorra éppen „eltűnik”, ezért a sötét égbolt tökéletes hátteret ad majd a megfigyeléshez.

Alig térünk magunkhoz a napfogyatkozás okozta ámulatból, óránként máris hullócsillagok százai borítják majd be az eget! Fotó: Felipe Helfstein / Pexels (illusztráció)

4. Folytatódik a vadászat: sarki fény Magyarországon

Mivel a Nap aktivitása 2026-ban is a csúcson jár, ezért aztán a január 20-i brutális égi jelenség nem az utolsó volt! Bármikor érkezhet egy újabb geomágneses vihar, ami vérvörösbe borítja a magyar eget. Érdemes figyelni a NASA űridőjárás-jelentéseit, mert idén még többször is láthatunk Aurora Borealist a kertünkből!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu