Ez volt II. Erzsébet királynő kedvenc parfümje, a legkedvesebb virágainak illatjegyeit hordozza

Akár te is viselheted magadon! Kiderült, mely illatokat szerette magán II. Erzsébet királynő.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 21:00
A néhai Erzsébet királynő két kedvenc parfümje ugyanazt a tulajdonságot hordozza: visszafogott, elegáns, klasszikus és soha nem túlzottan modern. Emellett gyakran virágos illatúak, púderes jegyekkel – magyarázta Amanda Meyer parfüm szakértő. De ha van egy illat, amit a leginkább Erzsébet királynő kedvenc illatának lehet nevezni: az a Floris White Rose.

Kiderült Erzsébet királynő kedven parfüm illata / Fotó: WPA Pool

A Buckingham-palota soha nem erősítette meg hivatalosan a királynő jellegzetes illatát, így ez az összefüggés inkább a régóta folyó riportokon és a királyi illatokkal kapcsolatos hagyományokon alapul, mint hivatalos dokumentumokon. Meyer szerint azonban ez az egyik legerősebb, a királynőhöz kapcsolódó parfümös pletyka, ami évek óta többször is felbukkant hiteles, a királyi család szépségápolási szokásairól szóló riportokban.

A parfüm szempontjából is logikus ez a választás. Meyer a Floris White Rose-t tiszta, lágy virágos illatként írja le, amelynek púderes, hűvös jellege és csendes kifinomultsága jellegzetesen angol hangulatot áraszt. Caroline Sabas, a Givaudan vezető parfümőre szerint az illat lágy rózsa-, írisz- és pézsma-összetétele „időtlen és kifinomult” benyomást kelt, ami tökéletesen illeszkedik II. Erzsébet királynő visszafogott, hagyományokra épülő eleganciájához.

Egy másik illat, amely szóba került a királynővel kapcsolatban: a Guerlain L’Heure Bleue. Meyer szerint ez kevésbé szorosan kapcsolódik a királynőhöz, mint a Floris White Rose.

„Másodlagosnak mondanám, nem pedig elsődlegesnek” - írja le, és elmagyarázta, hogy bár a jártas illatszakértők gyakran említik, ő nem látott ugyanolyan szintű konkrétumot vagy ismételt dokumentációt, amely II. Erzsébet királynőhöz kötné.

Ennek ellenére az illatprofil illik a királynő imázsához: púderes, lágy és csendesen romantikus, ibolyaszínű melegséggel, amely inkább elegáns, mint feltűnő. Sabas a jázmin, a heliotróp és a vanília melegségére hívja fel a figyelmet, amely szerinte „romantikus és nyugodt” érzetet kelt, visszhangozva II. Erzsébet királynő „folytonosságérzetét és csendes kecsességét”.

Ezen két illat mellett bármely virágos parfüm, amely rózsát és gyöngyvirágot tartalmaz, különösen alkalmas a királynő utánozására, tekintettel ezek iránti szeretetére - írja az Instyle. 

 

