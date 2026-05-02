Így kapaszkodik Szoboszlai Dominik nyakába szőke angyalkája - Fotó

A Liverpool FC futballistája elárulta, mi teszi őt boldoggá egy rossz nap után: Szoboszlai Dominik apaként értette meg, lehet, hogy a nehéz időkben elég a gyermeke mosolya, és máris minden szebbnek tűnjön.

Szoboszlai Dominikért rajong a kislánya / Fotó: James Gill - Danehouse

A magyar válogatott sztárfutballistája 2025 augusztusában vált édesapává, mikor felesége, Buzsik Borka életet adott első gyermeküknek. Habár a pár nem fedte fel kislányuk nevét, valamint tudatosan védik őt a nyilvánosságtól, rengeteg kedves fotót osztanak meg közösségi oldalaikon, melyek tanúsítják, hogy a fiatal szülők a legharmonikusabb és legnagyobb szeretetben nevelik gyermeküket. Nem volt ez másként a minap sem. Buzsik Borka a közösségi oldalán tett közzé egy fotó válogatás, amelyben több képen is felbukkant a kis család.

Az első képen maga Buzsik Borka tartja karjaiban gyermekét, majd Szoboszlai Dominik karjaiban látható a baba. Ha a rajongók tovább lapozni egy olyan képre is rábukkannak, ami kiakasztotta a cukiságmérőt. Buzsik Borka kezéből ugyanis tárt karokkal kapaszkodik, kéredzkedik át édesapja, Szoboszlai Dominik nyakába a csöppség.

Amit az apaságban a legjobban szeretek, az az, hogy, ha éppen egy rosszabb napom van és utána hazamegyek, akkor egyből elfelejtek minden rosszat és jó kedvem lesz, ahogy meglátom őt

– mesélte korábban a labdarúgó.