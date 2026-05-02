Szandi szívszorító sorokkal üzent a fiának: „Melletted leszünk, bármerre is visz az utad”

Minden rajongó szíve összeszorult, amikor Szandi a közösségi oldalán egy érzelmektől fűtött posztban tudatta a nagy hírt: legkisebb gyermeke, Csabi is elballagott, ezzel pedig egy korszak végleg lezárult a Bogdán családban.

Szandi családja egy újabb mérföldkőhöz érkezett: a legkisebb gyermek is elballagott a középiskolából / Fotó: Szabolcs László

Szandi büszke anyukaként üzent fiának a közösségi oldalán

A büszke édesanya egy boldog, közös fotóval ünnepelte meg fia sikeres középiskolai éveit. A képen Csabi elegáns fekete öltönyben, érett férfiként feszít édesanyja mellett, aki láthatóan alig bírja leplezni elérzékenyülését. Szandi sorai minden szülőt megérintenek, hiszen hálát adott a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban töltött fantasztikus évekért, amelyek biztos alapot nyújtottak fiának a nagybetűs élethez.

A legkisebb is elballagott és ezzel új életszakasz veszi kezdetét. Hálásak vagyunk, hogy Csabi is a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium padjait koptatta. Fantasztikus évek voltak, amik nagyon jó alapot adtak. Szárnyal, mer nagyokat álmodni és bízik önmagában.

Édes fiam! Tele élményekkel, emlékekkel és tapasztalatokkal indulsz tovább. Mi mindig melletted leszünk, bármerre is visz az utad! Legyél sikeres és boldog ember!

- írta megható sorait az aranytorkú énekesnő.

A lelkes követők imádták Szandi legújabb bejegyzését és számtalan gratuláció és szívecske érkezett a fotó alá.

