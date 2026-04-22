Szandi megmutatta: Mi így szeretünk vásárolni – Videó

Csak pislogunk az énekesnő és lánya láttán. Szandi és Blanka nem tudott megálljt parancsolni a testének.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.22. 16:00
Szandi vásárlás tánc

Micsoda összhang! Szandi és férje, Bogdán Csaba Los Angelesbe utazott, hogy meglátogassa várandós lányát, Bogdán Blankát. Anya és lánya pedig egyszere perdült táncra vásárlás közben a hipermarketben, ahol Whitney Houston How Will I Know című slágere szólt.

Szandi és lánya, Blanka egy Los Angeles-i hipermarketben perdült táncra
Szandi és lánya, Blanka egy Los Angeles-i hipermarketben perdült táncra (Fotó: Bors)

Szandi nem csak a színpadon él, ha szól a zene 

Szandi lányát nem zavarta, hogy hatalmas a pocakja: kislányával a szíve alatt is lelkesen táncra perdült az anyukájával, miközben az apukája a bevásárló kocsit tolva mozgott a hipermarket hangszórójából áradó zenére. A nem mindennapi jelenetet Blanka férje, a brazil származású Ricardo videózta a mobiljával. A nem mindennapi felvétel Szandi Instagram-oldalán landolt. A videóhoz  mindössze ennyit írt az énekesnő: „Mi így szeretünk vásárolni.”

Több sem kellett a kommentelőknek, röpködtek a hozzászólások. Íme néhány:

„Azt hittem, csak mi vagyunk a férjemmel ilyen bolondok!”

„Jó látni ezt az örömöt!”

„Cukik vagytok!”

Nektek hogy tetszik Szandiék örömtánca?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu