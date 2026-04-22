Szandi megmutatta: Mi így szeretünk vásárolni – Videó

Micsoda összhang! Szandi és férje, Bogdán Csaba Los Angelesbe utazott, hogy meglátogassa várandós lányát, Bogdán Blankát. Anya és lánya pedig egyszere perdült táncra vásárlás közben a hipermarketben, ahol Whitney Houston How Will I Know című slágere szólt.

Szandi és lánya, Blanka egy Los Angeles-i hipermarketben perdült táncra (Fotó: Bors)

Szandi nem csak a színpadon él, ha szól a zene

Szandi lányát nem zavarta, hogy hatalmas a pocakja: kislányával a szíve alatt is lelkesen táncra perdült az anyukájával, miközben az apukája a bevásárló kocsit tolva mozgott a hipermarket hangszórójából áradó zenére. A nem mindennapi jelenetet Blanka férje, a brazil származású Ricardo videózta a mobiljával. A nem mindennapi felvétel Szandi Instagram-oldalán landolt. A videóhoz mindössze ennyit írt az énekesnő: „Mi így szeretünk vásárolni.”

Több sem kellett a kommentelőknek, röpködtek a hozzászólások. Íme néhány:

„Azt hittem, csak mi vagyunk a férjemmel ilyen bolondok!”

„Jó látni ezt az örömöt!”

„Cukik vagytok!”

