Szandi megmutatta: Mi így szeretünk vásárolni – Videó
Csak pislogunk az énekesnő és lánya láttán. Szandi és Blanka nem tudott megálljt parancsolni a testének.
Micsoda összhang! Szandi és férje, Bogdán Csaba Los Angelesbe utazott, hogy meglátogassa várandós lányát, Bogdán Blankát. Anya és lánya pedig egyszere perdült táncra vásárlás közben a hipermarketben, ahol Whitney Houston How Will I Know című slágere szólt.
Szandi nem csak a színpadon él, ha szól a zene
Szandi lányát nem zavarta, hogy hatalmas a pocakja: kislányával a szíve alatt is lelkesen táncra perdült az anyukájával, miközben az apukája a bevásárló kocsit tolva mozgott a hipermarket hangszórójából áradó zenére. A nem mindennapi jelenetet Blanka férje, a brazil származású Ricardo videózta a mobiljával. A nem mindennapi felvétel Szandi Instagram-oldalán landolt. A videóhoz mindössze ennyit írt az énekesnő: „Mi így szeretünk vásárolni.”
Több sem kellett a kommentelőknek, röpködtek a hozzászólások. Íme néhány:
„Azt hittem, csak mi vagyunk a férjemmel ilyen bolondok!”
„Jó látni ezt az örömöt!”
„Cukik vagytok!”
Nektek hogy tetszik Szandiék örömtánca?
