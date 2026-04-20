Szandi leleplezte születendő unokája nevét!

Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. Csodálatos karriert futott be, azonban a magánéletével kapcsolatban sem panaszkodhat.

Szandi lánya, Bogdán Blanka márciusban hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: első gyermekével várandós. Szandi jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy várandós lánya mellett lehessen. Nemrég tartottak egy babaváró bulit. Minden díszlet egyértelműen hirdette: Blanka kislányt hord a szíve alatt.

Sőt az énekesnő a hastagek között azt is leleplezte, hogyan fogják hívni unokáját. A pici a Hasel nevet fogja kapni.

Tegnap megtartottuk a Babaváró bulit, amit Amerikában Baby shower-nek hívnak. Sok kedves itt élő barátot, családot megismertünk. Csodálatos délután volt együtt, szeretetben!

- írta fotójához Szandi.

Szandiról sugárzik a boldogság