Szandi leleplezte születendő unokája nevét!
Babaváró bulit tartott az énekesnő családja az Egyesült Államokban. Szandiról sugárzik a boldogság.
Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. Csodálatos karriert futott be, azonban a magánéletével kapcsolatban sem panaszkodhat.
Szandi lánya, Bogdán Blanka márciusban hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: első gyermekével várandós. Szandi jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy várandós lánya mellett lehessen. Nemrég tartottak egy babaváró bulit. Minden díszlet egyértelműen hirdette: Blanka kislányt hord a szíve alatt.
Sőt az énekesnő a hastagek között azt is leleplezte, hogyan fogják hívni unokáját. A pici a Hasel nevet fogja kapni.
Tegnap megtartottuk a Babaváró bulit, amit Amerikában Baby shower-nek hívnak. Sok kedves itt élő barátot, családot megismertünk. Csodálatos délután volt együtt, szeretetben!
- írta fotójához Szandi.
Szandiról sugárzik a boldogság
