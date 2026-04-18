Órákat várt Szandi erre a sztárra Amerikában – Videó
Az énekesnő várandós lányát és férjét látogatta meg az Egyesült Államokban. Nem hiszed el, kire árt Szandi az USA-ban!
Hatalmas a boldogság: az énekesnő a férjével együtt utazott az Egyesült Államokba, hogy meglátogassa várandós lányát, Blankát. Szandi és Bogdán Csaba láthatóan élvezi az új helyzetet. Az énekesnő már a reptéren simogatta lánya terhespocakját, Csaba pedig portugálul tanul, gyakorol, hogy ha majd megszületik a pici, akkor a magyar mellett a csöppség apukájának az anyanyelvén is szólhasson hozzá.
Magyar sztárra várt Szandi Amerikában
Az énekesnő férje, Bogdán Csaba, az Első Emelet és a Solaris együttes sztárjával a lányával való amerikai találkozás mellett egy másik szívdobogtató dolog is történt. A zenészt rabul ejtette Los Angeles egyik legnagyobb gitár centere.
Ha az embernek gitáros a férje, és Los Angeles egyik legnagyobb gitár centerében vannak, akkor úgy jár, hogy órákig itt ragad…
– írta Szandi az Instagram-oldalán megosztott videó mellé. Szandi pedig jó feleségként órákat várt a férjére, az Első Emelet és a Solaris együttes sztárjára az USA-ban. Igaz, a zenész gitárjátékát hallgatva kifejezetten élvezetes lehetett ez a várakozás, nem beszélve a szeretett férfi öröme miatti örömről.
