Órákat várt Szandi erre a sztárra Amerikában – Videó

Hatalmas a boldogság: az énekesnő a férjével együtt utazott az Egyesült Államokba, hogy meglátogassa várandós lányát, Blankát. Szandi és Bogdán Csaba láthatóan élvezi az új helyzetet. Az énekesnő már a reptéren simogatta lánya terhespocakját, Csaba pedig portugálul tanul, gyakorol, hogy ha majd megszületik a pici, akkor a magyar mellett a csöppség apukájának az anyanyelvén is szólhasson hozzá.

Szandi férjét, az Első Emelet és a Solaris együttes sztárját rabul ejtette egy gitárcenter Amerikában. Az énekesnő órákat várt a párjára

Magyar sztárra várt Szandi Amerikában

Az énekesnő férje, Bogdán Csaba, az Első Emelet és a Solaris együttes sztárjával a lányával való amerikai találkozás mellett egy másik szívdobogtató dolog is történt. A zenészt rabul ejtette Los Angeles egyik legnagyobb gitár centere.

Ha az embernek gitáros a férje, és Los Angeles egyik legnagyobb gitár centerében vannak, akkor úgy jár, hogy órákig itt ragad…

– írta Szandi az Instagram-oldalán megosztott videó mellé. Szandi pedig jó feleségként órákat várt a férjére, az Első Emelet és a Solaris együttes sztárjára az USA-ban. Igaz, a zenész gitárjátékát hallgatva kifejezetten élvezetes lehetett ez a várakozás, nem beszélve a szeretett férfi öröme miatti örömről.