Szandi utazása, Exatlon-botrány és Palvin Barbi válásáról szóló hírek – Ezek voltak a hét legolvasottabb Metropol-cikkei
Ezen a héten sem maradt sírás, feszültség és kapcsolati drámák nélkül a bulvárvilág, mégis egy örömhír tarolt a legnagyobbat. Szandi az Egyesült Államokba utazott, hogy lányát és leendő unokáját meglátogassa.
A Metropol VIP rovatában ezen a héten is izgalmas és sokszor meglepő sztárhírek tartották lázban az olvasókat. A realityvilág botrányai, a hazai celebek megújulásai és a nemzetközi sztárpárok magánéleti találgatásai egyaránt bekerültek a toplistába. A legolvasottabb cikkek között szerepelt Szandi családi utazása, egy Exatlon körüli csalásvád, Kiszel Tünde frizuraváltása, egy érzelmes csapatkonfliktus és Palvin Barbara házasságának kérdése is. Vágjunk is bele.
Szandi férjével és bőröndökkel hagyta el az országot
A népszerű énekesnő, Szandi ismét útra kelt férjével, méghozzá nem kis csomagokkal. A pár már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Államokba utaznak, ahol lányukat látogatják meg. Szandi lánya, Bogdán Blanka ugyanis Los Angelesben él férjével, és hamarosan gyermekáldás elé néznek. A család számára különösen fontos ez az időszak, így a szülők igyekeznek minél több időt együtt tölteni velük. Az utazás mögött tehát egy örömteli családi esemény áll, amely új fejezetet nyithat Szandi életében.
Botrány az Exatlonban: csalást kiáltottak a nézők
Komoly vita robbant ki az Exatlon Hungary egyik adása után, miután a Kihívók csapata győzelmet aratott. A nézők egy része azonnal csalást kiáltott, szerintük Szabó Réka szabálytalanul teljesítette az egyik feladatot. A kommentelők azt kifogásolták, hogy a versenyző nem pontosan a helyére tette vissza az egyik elemet, így könnyebb dolga lehetett. A közösségi médiában gyorsan elterjedt a botrány, sokan igazságtalannak tartották a győzelmet. Később azonban kiderült, hogy a szabályok nem írják elő a pontos visszahelyezést, így nem történt szabályszegés. A történet jól mutatja, milyen heves reakciókat vált ki a műsor a nézőkből.
Kiszel Tünde új frizurával lepte meg rajongóit
Kiszel Tünde ismét nagy meglepetést okozott követőinek, ezúttal látványos frizuraváltásával. A naptárdíva szakított korábbi világos, hullámos hajával, és egyenes, frufrus, barna hajra váltott. Az új megjelenéshez egy finom színváltoztatás is társult, ami még ragyogóbbá tette az összhatást. A rajongók azonnal elárasztották dicséretekkel, sokan fiatalosabbnak és frissebbnek látják az új stílusban. Felmerült az is, hogy a változás egy közelgő naptárfotózás miatt történt. Tünde sejtelmes üzenete alapján valóban készülhet valami új projekt a háttérben.
Összeomlott az Exatlon versenyzője a csapatkritika után
Feszült hangulat uralkodik az Exatlon Kihívók csapatában, ahol Szabó Réka került a kritikák középpontjába. Több csapattársa úgy érzi, hogy nem teljesít egyenletesen, és nem tesz bele mindig mindent a közös küzdelembe. A nyílt beszélgetés során kemény szavak hangzottak el, ami Rékát mélyen megviselte. A versenyző végül elsírta magát, és igyekezett megvédeni saját hozzáállását. Elismerte a kritikákat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindig a csapat érdekeit tartja szem előtt. A konfliktus rávilágít arra, hogy a verseny nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly terhelést jelent a játékosoknak.
Válságban Palvin Barbi házassága?
Újabb találgatások kaptak szárnyra Palvin Barbara és Dylan Sprouse kapcsolatáról. A pletykák alapját az adja, hogy a színész törölte Instagram-oldaláról korábbi bejegyzéseit, köztük a közös képeket is. Ez sok rajongó szerint arra utalhat, hogy gondok vannak a házasságban. A pár története évekkel ezelőtt kezdődött, és 2023-ban házasodtak össze Magyarországon. Bár korábban harmonikus kapcsolatukról beszéltek, időről időre felröppennek a szakításról szóló hírek. A mostani lépés ismét felerősítette a találgatásokat, bár hivatalos megerősítés nem érkezett. A rajongók így továbbra is bizonytalanok abban, mi zajlik valójában a sztárpár életében.
