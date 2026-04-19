Szandi utazása, Exatlon-botrány és Palvin Barbi válásáról szóló hírek – Ezek voltak a hét legolvasottabb Metropol-cikkei

A Metropol VIP rovatában ezen a héten is izgalmas és sokszor meglepő sztárhírek tartották lázban az olvasókat. A realityvilág botrányai, a hazai celebek megújulásai és a nemzetközi sztárpárok magánéleti találgatásai egyaránt bekerültek a toplistába. A legolvasottabb cikkek között szerepelt Szandi családi utazása, egy Exatlon körüli csalásvád, Kiszel Tünde frizuraváltása, egy érzelmes csapatkonfliktus és Palvin Barbara házasságának kérdése is. Vágjunk is bele.

Szandi férjével, Bogdán Csabával érkezett Los Angelesbe, két fiuk ezúttal itthon maradt (Fotó: Mediaworks-archív)

Szandi férjével és bőröndökkel hagyta el az országot

A népszerű énekesnő, Szandi ismét útra kelt férjével, méghozzá nem kis csomagokkal. A pár már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Államokba utaznak, ahol lányukat látogatják meg. Szandi lánya, Bogdán Blanka ugyanis Los Angelesben él férjével, és hamarosan gyermekáldás elé néznek. A család számára különösen fontos ez az időszak, így a szülők igyekeznek minél több időt együtt tölteni velük. Az utazás mögött tehát egy örömteli családi esemény áll, amely új fejezetet nyithat Szandi életében.

Réka kapott hideget és meleget is a versenyszám után (Fotó: TV2)

Botrány az Exatlonban: csalást kiáltottak a nézők

Komoly vita robbant ki az Exatlon Hungary egyik adása után, miután a Kihívók csapata győzelmet aratott. A nézők egy része azonnal csalást kiáltott, szerintük Szabó Réka szabálytalanul teljesítette az egyik feladatot. A kommentelők azt kifogásolták, hogy a versenyző nem pontosan a helyére tette vissza az egyik elemet, így könnyebb dolga lehetett. A közösségi médiában gyorsan elterjedt a botrány, sokan igazságtalannak tartották a győzelmet. Később azonban kiderült, hogy a szabályok nem írják elő a pontos visszahelyezést, így nem történt szabályszegés. A történet jól mutatja, milyen heves reakciókat vált ki a műsor a nézőkből.

Sokan Kiszel Tünde naptárfotózását sejtik a háttérben (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde új frizurával lepte meg rajongóit

Kiszel Tünde ismét nagy meglepetést okozott követőinek, ezúttal látványos frizuraváltásával. A naptárdíva szakított korábbi világos, hullámos hajával, és egyenes, frufrus, barna hajra váltott. Az új megjelenéshez egy finom színváltoztatás is társult, ami még ragyogóbbá tette az összhatást. A rajongók azonnal elárasztották dicséretekkel, sokan fiatalosabbnak és frissebbnek látják az új stílusban. Felmerült az is, hogy a változás egy közelgő naptárfotózás miatt történt. Tünde sejtelmes üzenete alapján valóban készülhet valami új projekt a háttérben.