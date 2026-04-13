Sírva omlott össze az Exatlon versenyzője: A saját csapata is ellene van?

Az Exatlon Hungary 2026-os évada épp úgy tele van izgalmakkal, és persze feszültséggel, mint a korábbiak, és persze ahogy egyre kiélezettebb a verseny, úgy a Kihívók és a Bajnokok is egyre idegesebbek. A Kihívók Szabó Rékája azt érzi, a csapattársai igencsak ki vannak rá élezve, hiszen már nem először kritizálják. Ráadásul úgy tűnik, az óvónő lelkileg már egyre nehezebben bírja a folytonos beszólásokat, ami miatt most ki is borult. Mutatjuk, mi történt.

Az Exatlon 5. évadában között egyre nagyobb a feszültség, a Kihívók most Rékába álltak bele (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon kiesője múlt héten Szabó Anikó lett, aki először csapattársával Rékával, majd a Bajnokok Halász Jázminjával szemben maradt alul. A helyzet azonban nem csak a végső párbajozókat, hanem Rékát is nagyon megérintette, aki most őszintén beszélt az érzéseiről a többieknek.

„Megmondom őszintén, nagyon megijedtem. Úgy gondoltam ez az ügyességi feküdni fog nekem, és tényleg Ancsi odaállt, és 5-ből 5-öt ledobott. És akkor jött el az a kattanás, hogy most vagyok ott, most van lehetőségem, és mikor, ha nem ott szedem össze magam, hogy fordítsak egyet” – vallotta be Réka.

Az Exatlon Rékája nem ad bele mindent?

Ezek után ma újabb bázisjátékra kerül sor az Exatlon 2026-os évadában, ahol a Kihívók természetesen szeretnék megtartani a luxus kényelmét, amit múlt héten sikerült végre megkaparintaniuk. Éppen ezért mindannyian a közelgő futamokra fókuszálnak, de úgy érzik, Réka nem erősíti annyira a csapatot, mint kellene, ennek pedig hangot is adtak.

Nekem az a kérdésem, hogy akkor ezt miért nem tudod átvinni azokra a napokra, amikor egy egész csapatról van szó. Amikor női hét van és pánik van, akkor nagyon belehúzol, vagy most itt a párbajnál is. De, amikor a csapatról van szó, akkor azt látom, hogy így leeresztesz

– mondta el a véleményét a Kihívók Komsa Nikije.

Az Exatlon Szabó Rékája úgy érzi már saját csapata is ellene van, elsírta magát a közös beszélgetés után (Fotó: TV2)

„Ez nem így van. Én minden egyes meccs elé úgy állok, hogy a csapatot szeretném előre vinni” – válaszolta Réka.

Elfogadtam a visszajelzéseket, és nyilván szeretnék nekik is jobban megnyílni, viszont én mindig is olyan ember voltam, hogy egy lépéssel hátrébb lépek

– mondta elcsukló hangon, majd sírva el is hagyta az interjú helyszínét.