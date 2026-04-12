Brutális véghajrá: gyakorlatilag a semmiből hozta vissza magát az Exatlon Bajnoka

Péntek este sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokok és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból, Rékával való párbaja ugyanis egészen elképesztő furdulattal zárult.

Exatlon Hungary: Szabó Réka elképesztő küzdelemmel győzte le Anikót (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary 2026: meglepetésből ezúttal sem volt hiány

Péntek este újfent a tévéképernyők elé szegezte a nézőket az Exatlon. Adél úgy döntött, hogy Esztert küldi párbajozni Jázminnal, Beni pedig Rékát küldte Anikóval. A küzdelem a csapatmedálokért folyt, amit a Bajnokok nyertek 7:5-re. Eszter és Máté a leggyorsabb versenyzők címét zsebelhették be. Anikó Rékával, Eszter Jázminnal futott a továbbjutásért. Anikó elképesztő lendülettel indult, 3:0-ra vezetett , de Rékának sikerült magához térnie és zsinórban 4 futamot nyernie, így Anikónak kellett párbajoznia később Jázminnal, ahol egy ideig ugyan fej-fej mellett haladtak, Jázmin azonban behúzta a futamot és Anikó lett az Exatlon kiesője.

A Kihívók csalódottak voltak, de nagyon büszkék is Anikóra, hisz Jázmint csak a két medálja mentette meg. Hogy Anikónak mennyire játszott közre a Rékával való párbaja a kiesésben, egyelőre nem tudni, Réka mindenesetre lapunknak elmesélte, mi segített neki ennyire fókuszáltnak maradni egy látszólag elvesztett versenyben.

A párbaj előtt az ügyességi feladatot látva úgy éreztem, hogy nagyon fekszik nekem ez, és úgy álltam oda, hogy nekem abszolút menni fog. 3:0-nál nagyon megijedtem, hogy én erre nem vagyok képes, de ahogy Lacinak is mondtam a ceremónián, ott bekattant valami. Én néztem ezt a műsort anno, nagyon szerettem volna versenyezni és sikerült is. Arra gondoltam, most itt vagyok, most van lehetőségem teljesíteni, bizonyítani. Annyira átkattant valami, hogy csak arra tudtam fókuszálni, hogy most ezt meg kell nyernem.

Réka elárulta, úgy érezte, muszáj bizonyítania és ott lennie a jelenben, semmi másra nem tudott gondolni. Ezáltal viszont annyira jól sikerült fókuszálnia és megélnie a pillanatot, hogy végül zsinórban megnyerte a továbbjutáshoz szükséges mind a négy pontot.