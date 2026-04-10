Az Exatlon Bajnoka már tudja, kit választ a párbajra: „Nem érzem azt, hogy nagy döntéshelyzet van”
Vadkerti Adél golfozó is a Bajnokok csapatát erősíti az idei évadban, sőt most igen fontos szerepet kapott, hiszen rajta múlik ki párbajozik majd Halász Jázminnal. Az Exatlon 2026-os évadának versenyzője most a Metropolnak beszélt a kialakult helyzetről.
Elérkeztünk a harmadik végjátékhoz az Exatlon Hungary 2026-os évadában, aminek első felét a Kihívók, míg másodikat a Bajnokok nyerték, így most először vegyes párbajra készülnek a versenyzők. A pirosak biztos párbajozója Halász Jázmin lesz, de csapaton belüli ellenfeléről Vadkerti Adélnak kell döntenie. Ez persze nem kis feladat, hiszen kettejük futamának vesztese küzd majd a kékek gyengébb női versenyzője ellen. A golfozó azonban jól bírja az ezzel járó nyomást, most lapunknak el is árulta, hogy áll a döntéshez.
Szabó Anikó és Halász Jázmin már biztosan párbajoznak az Exatlon mai adásában, ám az egyelőre nem tudni, hogy kik lesznek a saját csapatukból kikerülő ellenfeleik. Előbbi esetében Nagy Beni kezében van a döntés, míg utóbbinál Vadkerti Adél választhat. A profi sportoló azonban nem roppan össze a nyomás alatt, sőt inkább arra fókuszál, hogy a Bajnokokkal közös nevezőre jussanak.
Teljes mértékben bírom a nyomást, igazából egész életemben nyomás alatt a versenyzések miatt. De tényleg úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy nekem kell kimondani ezt a döntést, ez egy közös, egyhangú döntés lesz a csapat részéről
– jelentette ki határozottan Adél.
Az Exatlon versenyzői egyre nehezebb helyzetben vannak
Mivel a Bajnokok csapatában már csak négy női versenyző van, akik közül Adél nem lehet a párbajozó, ezért úgy érzi nincs igazi választási lehetősége.
„Igazából egy kicsit ironikusnak éreztem ezt a helyzetet, hogy én kaptam meg ezt a döntést, mert ugye én kispadon ültem a vállam miatt. Ezáltal ugye magamat semmiképpen se jelölhetem, és a legjobb statisztikával nem érzem azt, hogy ez a döntés csak az enyém, hanem mindenképpen csapatostul szeretném megbeszélni ezt az egészet” – vallotta be.
Kevesen vagyunk lányok, így Eszter és Luca között kell majd dönteni. Ha a verseny elejétől nézzük, akkor Lucának azért bőven magasabb a statisztikája, így nem érzem azt, hogy nagy döntéshelyzet van, de átbeszélünk minden eshetőséget. Bárhogy is lesz, reménykedem abban, hogy hazaküldünk egy kék lányt
– tette még hozzá az Exatlon 5. évadának Bajnoka.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre