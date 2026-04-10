Az Exatlon Bajnoka már tudja, kit választ a párbajra: „Nem érzem azt, hogy nagy döntéshelyzet van”

Vadkerti Adél golfozó is a Bajnokok csapatát erősíti az idei évadban, sőt most igen fontos szerepet kapott, hiszen rajta múlik ki párbajozik majd Halász Jázminnal. Az Exatlon 2026-os évadának versenyzője most a Metropolnak beszélt a kialakult helyzetről.

Szerző: Niki
Létrehozva: 2026.04.10. 18:20
exatlon hungary Bajnokok Kihívók párbaj

Elérkeztünk a harmadik végjátékhoz az Exatlon Hungary 2026-os évadában, aminek első felét a Kihívók, míg másodikat a Bajnokok nyerték, így most először vegyes párbajra készülnek a versenyzők. A pirosak biztos párbajozója Halász Jázmin lesz, de csapaton belüli ellenfeléről Vadkerti Adélnak kell döntenie. Ez persze nem kis feladat, hiszen kettejük futamának vesztese küzd majd a kékek gyengébb női versenyzője ellen. A golfozó azonban jól bírja az ezzel járó nyomást, most lapunknak el is árulta, hogy áll a döntéshez.

Vadkerti Adél golfozó is versenyez az Exatlon Hungary idei évadában.
Az Exatlon Vadkerti Adél számára is tele van kihívásokkal, de eddig jól veszik az akadályokat, még a döntéshelyzet sem kényszeríti térdre (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Szabó Anikó és Halász Jázmin már biztosan párbajoznak az Exatlon mai adásában, ám az egyelőre nem tudni, hogy kik lesznek a saját csapatukból kikerülő ellenfeleik. Előbbi esetében Nagy Beni kezében van a döntés, míg utóbbinál Vadkerti Adél választhat. A profi sportoló azonban nem roppan össze a nyomás alatt, sőt inkább arra fókuszál, hogy a Bajnokokkal közös nevezőre jussanak.

Teljes mértékben bírom a nyomást, igazából egész életemben nyomás alatt a versenyzések miatt. De tényleg úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy nekem kell kimondani ezt a döntést, ez egy közös, egyhangú döntés lesz a csapat részéről 

– jelentette ki határozottan Adél.

20260306_Exathlon_064-TUM
A Bajnokok biztos párbajozója ezen a héten Halász Jázmin lesz, de azt még nem tudhatjuk, pontosan ki lesz az ellenfele (Fotó: Tumbász Hédi)

Az Exatlon versenyzői egyre nehezebb helyzetben vannak

Mivel a Bajnokok csapatában már csak négy női versenyző van, akik közül Adél nem lehet a párbajozó, ezért úgy érzi nincs igazi választási lehetősége.

„Igazából egy kicsit ironikusnak éreztem ezt a helyzetet, hogy én kaptam meg ezt a döntést, mert ugye én kispadon ültem a vállam miatt. Ezáltal ugye magamat semmiképpen se jelölhetem, és a legjobb statisztikával nem érzem azt, hogy ez a döntés csak az enyém, hanem mindenképpen csapatostul szeretném megbeszélni ezt az egészet” – vallotta be.

Kevesen vagyunk lányok, így Eszter és Luca között kell majd dönteni. Ha a verseny elejétől nézzük, akkor Lucának azért bőven magasabb a statisztikája, így nem érzem azt, hogy nagy döntéshelyzet van, de átbeszélünk minden eshetőséget. Bárhogy is lesz, reménykedem abban, hogy hazaküldünk egy kék lányt

 – tette még hozzá az Exatlon 5. évadának Bajnoka.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu