Megszólalt az Exatlon legidősebb versenyzője, aki egyedüliként tudta legyőzni Ekler Lucát

Elképesztő futamokat láthattak ezen a héten is a TV2 sikerműsorának nézői. Többek közt azt is, amikor az Exatlon idei évadának legidősebb versenyzője pénteken leiskolázta az egész női mezőnyt, és ezzel medált nyert, ami később életmentő lehet számára. A 45 éves Szabó Anikó ráadásul még azt is elmondhatja magáról, hogy ő az egyetlen eddig, aki le tudta győzni a legjobb statisztikájú Ekler Lucát.

Az Exatlon Hungary 2026 Kihívók csapatának tagja 45 évesen vállalta a versenyt

Exatlon: Szabó Anikó elárulta a siker nyitját

Elképesztően kemény párbajt láthattak a TV2 műsorának nézői pénteken, Kenderesi Tamás az utolsó lélegzetvételéig harcolt, hogy legyőzze csapattársát, Filutás Viktort. De ezt már nem láthatták az Exatlon Hungary Kihívói, akik közül ketten is medállal tértek vissza a Bázis puritán oldalára. A nők közül az a Szabó Anikó nyerte, aki több hatalmas produkció koreográfusaként lett ismert a sztárok között, és aki elmondhatja magáról, hogy legyőzte Ekler Lucát.

„Számomra ez egy hullámvasút, mert elég mélyről indultam, fejest ugrottam az Exatlonba, nehezen másztam onnan ki” – kezdte nagy mosollyal Dominikán a Metropolnak a Kihívók versenyzője, aki már múlt héten is nagyon szeretett volna medált nyerni, de Halász Jázmin győzött.

De azt érzem, hogy a csapat szeretete, támogatása, hogy mögöttem állnak hátországként, hatalmas segítség abban, hogy átállítottam valamit az agyamban. Kérdeztem tőlük, hogy mit látnak, min kell változtatnom. De rájöttem, hogy igazából saját magamat kell legyőznöm, elhinnem, bízni magamban, hogy igenis képes vagyok rá. Mindegy, ki ellen futok, nem lehet az a fejemben, hogy mondjuk a veretlen mellett futok, vagy olyan mellett, aki már több karkötőt is szerzett. Nem lehet ez a gát a fejemben, hogy ne hozzam azt, ami pedig tudom, hogy bennem van! Végre sikerült! Mert a csapat mellett éreztem a szeretteim, a családom és a barátaim szeretetét! Ez fantasztikus, megadja azt a nyugodtságot és erőt, ami ehhez kell! És hiszem azt, hogy ami energia az emberből árad, azt Isten visszaadja ilyen ajándékokkal, hogy bár sérült vagyok, ennek ellenére tudtam medált szerezni!



