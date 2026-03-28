Másodpercek döntöttek! Nagy küzdelem volt a medálokért az Exatlon első hetének utolsó napján

A Bajnokok csapata, bár jó kezdte a hetet, mégis elbukta a két végjátékot. Így biztos volt, hogy a Bajnokok közül kerül majd ki a két párbajozó. Jakabos Zsuzsanna rendelkezett a legrosszabb statisztikával, ami egyértelművé tette, hogy párbajozni fog, utána pedig Vadkerti Adélt választották mellé. Jakabos Zsuzsa végül elbukott és búcsúzott az Exatlon 2026-tól. A medál azonban sokat segített volna neki, mivel ezáltal előnyre tehet szert a versenyző egy párbajban.

Az Exatlon egyik legerősebb versenyzője, Halász Jázmin – nem meglepő módon – a legjobb időt futotta (Fotó: Tumbász Hédi)

Halász Jázmin nyerte a lányok medálját az Exatlonban

A nőknél hatalmas volt a tét, mivel kettőjük is párbajozott azon a napon. Jakabos Zsuzsanna már hamar lemondott a medál álmairól, mivel utolsó idővel végzett a futamon. Vadkerti Adél, a párbaj másik tagja azonban bekerült a legjobb háromba, ahol az utolsó másodpercekig reménykedhetett, hogy megszerzi az elsőt. Jázmin azonban végül behúzta és ezzel megnyerte az Exatlon 2026-os évadjának első medálját.

Vártam a mai napot, mivel kíváncsi voltam, hogyan teljesítek, amikor nem fut mellettem senki. Ezek alapján azt tudom mondani, hogy jobban kijött a sebességem ma, mint ezelőtt. Szeretem azt is, amikor futnak mellettem, de így semmi nem befolyásolt és a legjobbamat tudtam nyújtani

– értékelt a piros csapat versenyzője.

Máté Balázs két csapattársát előzte meg, hogy megszerezze medálját (Fotó: Tumbász Hédi)

Máté Balázs nyerte a férfiak medálját

A férfiak kicsit nyugodtabban vághattak bele a döntőbe, mivel mindhárman a Kihívók csapatából voltak, így nem volt nagy izgalom egyikőjüknél sem. Az összhangjukat nagyszerűen tükrözi Balázs nyilatkozata a döntő után.

Egy csapat vagyunk. Nem úgy néztem végig a többiek futamát, hogy közben reménykedtem, hogy valakinek nem sikerül jobban futnia. Egy szív, egy dobbanás és együtt szurkolunk mindenkinek a csapatból

– jelentette ki Máté Balázs.

Ezzel pedig eldőlt, hogy ha jövő héten Balázs kerül párbajba, akkor nehéz dolga lesz az ellenfelének, mivel Bazsi biztos előnyből fog indulni.

Hétfőn 20 órakor pedig új hét indul az Exatlon Hungary műsorában, ahol kiderül, hogy ki lesz az első férfi kieső.