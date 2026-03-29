Palik László brutálisat zakózott az Exatlon párbaja alatt!

Óriási volt a feszültség a 2026-os Exatlon Hungary első hetén. Jakabos Zsuzsanna búcsúzott a műsortól, mivel a párbajban Vadkerti Adél 4:2-re legyőzte az Európa-bajnok olimpikon úszónőt. A pénteki napon azonban nem csak a versenyzőknek kellett vigyázniuk a testi épségükre, hanem Palik Lászlónak is, aki vakmerő mutatványt mutatott be. A Palikék Világa műsorában Gelencsér Timi is beszólt a műsorvezetőnek.

Az Exatlon 2026-os évadának első hetén már Palik László is túl van egy esésen (Fotó: Tumbász Hédi)

Palik László hatalmasat esett az Exatlon Hungary első hetének utolsó napján

Wágner Tamás, az Exatlon Hungary szerkesztője és a Palikék Világa állandó műsorvezetője felidézte a párbaj előtti jelenetet, amikor a műsorvezető közel volt a sérüléshez.

A roncstelep pályán az egyik rendező kitalálta, hogy Laci az egyik autó tetejéről indítsa a futamot. Majd, már bocsánat, de felsegítették a roncs tetejére, ami után sikerült felvenni a jelenetet, de utána nem várta meg, amíg odaért volna a segítség. Aztán, hát, arccal előre érkezett…

– mondta Wágner Tomi, aki jót nevetett az eseten.

Gelencsér Timi sírva kacagott, amikor felidézték a jelenetet. „Lógott ott, mint a pókember” – tette hozzá viccesen Timi, amin Palik László is csak nevetni tudott.

Palik László saját magán is jót tudott nevetni (Fotó: Máté Krisztián)

Palik László is kifejtette az esetet

Ennek megvolt a belső filmje is. Léptem le, és az első pillanatban azt éreztem, hogy ez nem fog sikerülni. Amikor puffantam, akkor pedig reménykedtem, hogy nem forogtak a kamerák. Aztán rohant oda mindenki, hogy rendben vagyok-e, mire mondtam, hogy én mindig így szállok le

– mesélte az Exatlon Hungary műsorvezetője.

Palik László folyamatosan figyelmeztette a játékosokat, hogy ezeken a pályákon figyelni kell a sérülésekre, mivel egy rossz mozdulat is elég, hogy valakinek kényszerpihenőre legyen szüksége. Látszik ez Filutás Viktor esetében is, aki nagyszerűen versenyzett, egészen addig, amíg ki nem ment a válla. Szerda óta pedig egész héten nem tudott pályára lépni. Viszont úgy tűnik, hogy Palik László magára már nem tudott annyira figyelni, amikor fejjel előre érkezett le a földre.