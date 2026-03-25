Exatlon Hungary: épphogy elkezdődött máris mélypontra került két Kihívó

Hétfő este négy év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére a hatalmas népszerűségnek örvendő sport-reality. Az Exatlon Hungary, már az első napján brutális nézettségi adatokat produkált, és izgalmakban a továbbiakban sem lesz hiány. A második versenynapon egy fantasztikus program volt a tét, amiért összecsaptak a Bajnokok és a Kihívók.

Még csak a második napon vannak túl az Exatlon Hungary versenyzői, ketten máris mélypontra kerültek a Kihívók közül Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Miután az első nap eldőlt, hogy a Bajnokok foglalhatták el a luxus lakosztályt, a Kihívók pedig igencsak puritán körülmények közé kényszerültek, már érkezett is a következő verseny, ahol egy élményjáték keretein belül küzdöttek meg a felek.

Alig, hogy elkezdődött az Exatlon Hungary, ketten máris mélypontra kerültek a Kihívók csapatából

Az élményjátékot 10-7 arányban a Bajnokok nyerték, amit elég felemás módon éltek meg a kék csapat tagjai. Egyesek pozitívak voltak, ugyanis eggyel több futamot sikerült megnyerniük mint az első nap, azonban akadtak olyanok is a csapatban, akik már most igen mélypontra zuhantak. A Kihívók két női tagja Szabó Réka és a TV2 showműsoraiban koreográfusként is gyakran feltűnő Szabó Anikó is azon kesergett, hogy még egyetlen futamot sem sikerült sikerrel teljesíteniük.

Ez nem volt jó, én nagyon mérges vagyok magamra. Lehet, hogy tök jól futottam a pályán, de semmit nem érek vele ha végén nem fokuszálok.

– értékelte csalódottan saját teljesítményét a koreográfus.

A csapat többi tagja is érzi, hogy a ő feladatuk is, hogy a két társukat, akik a második nap után már nagyon mélypontra kerültek, és segítsenek kirángatni ebből a letargikus állapotból. Javításra azonban bőven van lehetősége a kék csapatnak, ugyanis még hónapok várnak a játékosokra Dominikán, akár már a következő versenyen megtörténhet ez, ami szerda este 20 órától lesz megtekinhető a TV2 képernyőjén.