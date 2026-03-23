Az Exatlon kétszeres győztese, Szente Gréti elárulta, mi a győzelem titka
A rajongók már tűkön ülnek, négy év után ma este visszatér a képernyőre a TV2 népszerű műsora. Az Exatlon Hungary 2026 mezőnye nagyon erős, a Bajnokok és Kihívók csapatában is nagyszerű sportolók vannak. A kétszeres győztes Szente Grétit kérdeztük, mi a siker nyitja.
Nem kell tovább várni, ma este újra elindul a Bajnokok és Kihívók örökös harca. Az Exatlon Hungary 2026 Palik László műsorvezető szerint az eddigi évadoknál is izgalmasabb lesz, vadonatúj pályákkal, fantasztikus sportolókkal, akik közt több olimpikon is van. De hogy kinek van esélye a végső győzelemre, azt Szente Grétitől kérdeztük, aki kétszer is magasba emelhette az Exatlon trófeáját, és aki ezáltal 30 millió forinttal lett gazdagabb.
Szente Gréti kétszer nyerte meg az Exatlont
- 2021-ben Buzás Dóri ellen nyerte meg a műsor női bajnoka címet Szente Gréti
- Egy évvel később az All Stars évadban Busa Gabriellát győzte le és lett másodszorra is győztes
- Az Exatlonnak 30 millió forintot és a szerelmet köszönheti
Exatlon: Szente Gréti milliomosként távozott Dominikáról
A kétszeres győztes élete a dominikai kalandok óta hatalmas fordulatot vett. Az Exatlon Hungary és az Exatlon All Stars női bajnoka milliomos lett, saját pilatesstúdiót nyitott szerelmével, Kempf Zozóval, akit szintén a műsornak köszönhet.
„Én a jelenlegi életemet tényleg az Exatlonnak köszönhetem, elindított egy úton” – kezdte Szente Gréti.
De nem csak a pénz miatt, persze az is nagy segítség volt. Mind a két évad forgatása személyiségformáló volt, helyrerakott bennem dolgokat. Arról nem beszélve, hogy fantasztikus élményekkel tértem haza, amiket már senki nem vehet el tőlem. Mert ezek életre szóló élmények, emlékek, amiket viszek magammal, amik magabiztossá tettek, sok mindent tanultam meg magamról. Nagyon szerettem kint lenni, a nehéz pillanatokkal együtt is, minden érzelmet meg tudtam élni, dühöt, szomorúságot, boldogságot, bármikor újraélném, de ha most kint lennék, már más lenne, már megvan a kis saját életem itthon!
Mi az Exatlon-győzelem titka?
Kis más adhatna relevánsabb választ a kérdésre, mint Szente Gréti, akinek kétszer is sikerült?
Nagyon kíváncsi voltam az új évad versenyzőire, nyomon követtem a bejelentést. Fantasztikus sportolók, többen komoly sportmúlttal, nagyon színes a csapat. Azt gondolom, alap a jó kondi, de korántsem elég! Nálam szerintem előny volt, hogy én nem egy sportban voltam jártas, hanem többfajta sportot űztem mindig. És nagyon jól tűrtem a monotonizmust, hogy mindig ugyanazt csináltuk, mindennap verseny, hajtás, utána vissza a szállásra. Nincs telefon, nem tudsz beszélni a szeretteiddel, ezeket is ki kell tudni zárni. Könnyen alkalmazkodtam a körülményekhez, a faházban is, ahol egy légtérben aludtunk mindannyian. És gyakorolni kell az ügyességit. Én például ebben az elején nagyon gyenge voltam, ezért elképzeltem fejben, ahogy dobok, és mivel volt néhány eszközünk, amikor csak tudtam, gyakoroltam, míg teljesen bele nem jöttem!
Hírlevél-feliratkozás
