Az Exatlon kétszeres győztese, Szente Gréti elárulta, mi a győzelem titka

Nem kell tovább várni, ma este újra elindul a Bajnokok és Kihívók örökös harca. Az Exatlon Hungary 2026 Palik László műsorvezető szerint az eddigi évadoknál is izgalmasabb lesz, vadonatúj pályákkal, fantasztikus sportolókkal, akik közt több olimpikon is van. De hogy kinek van esélye a végső győzelemre, azt Szente Grétitől kérdeztük, aki kétszer is magasba emelhette az Exatlon trófeáját, és aki ezáltal 30 millió forinttal lett gazdagabb.

Az Exatlon All Stars évadának férfi győztese Jósa Danny, a női győztes Szente Gréti lett Fotó: TV2

Szente Gréti kétszer nyerte meg az Exatlont

2021-ben Buzás Dóri ellen nyerte meg a műsor női bajnoka címet Szente Gréti

Egy évvel később az All Stars évadban Busa Gabriellát győzte le és lett másodszorra is győztes

Az Exatlonnak 30 millió forintot és a szerelmet köszönheti

Exatlon: Szente Gréti milliomosként távozott Dominikáról

A kétszeres győztes élete a dominikai kalandok óta hatalmas fordulatot vett. Az Exatlon Hungary és az Exatlon All Stars női bajnoka milliomos lett, saját pilatesstúdiót nyitott szerelmével, Kempf Zozóval, akit szintén a műsornak köszönhet.

„Én a jelenlegi életemet tényleg az Exatlonnak köszönhetem, elindított egy úton” – kezdte Szente Gréti.

De nem csak a pénz miatt, persze az is nagy segítség volt. Mind a két évad forgatása személyiségformáló volt, helyrerakott bennem dolgokat. Arról nem beszélve, hogy fantasztikus élményekkel tértem haza, amiket már senki nem vehet el tőlem. Mert ezek életre szóló élmények, emlékek, amiket viszek magammal, amik magabiztossá tettek, sok mindent tanultam meg magamról. Nagyon szerettem kint lenni, a nehéz pillanatokkal együtt is, minden érzelmet meg tudtam élni, dühöt, szomorúságot, boldogságot, bármikor újraélném, de ha most kint lennék, már más lenne, már megvan a kis saját életem itthon!

Mi az Exatlon-győzelem titka?

Kis más adhatna relevánsabb választ a kérdésre, mint Szente Gréti, akinek kétszer is sikerült?