Elképesztő örömhírt jelentett be az Exatlon szerelmespárja, itt az első

A sport reality kétszeres női bajnoka és a BMX világbajnok szerelme két éve izgalomban tartja a rajongókat. Mert bár az Exatlon sztárjai sokáig nem vállalták fel egymást nyilvánosan, de néha-néha voltak a szerelmükre utaló posztok.

Az Exatlon szerelmespárja, Kempf Zozo és Szente Gréti három éve van együtt (Fotó: Facebook)

Az Exatlon szerelmespárja közös stúdiót nyitott

Akár most is újra elindulna a kőkemény dominikai akadálypályákon Szente Gréti és Kempf Zozo. A két sportoló az Exatlon All Stars évadában jött össze, legalábbis a posztjaik szerint a rajongók erre követeztettek. De a Bajnok és a Kihívó románcáról hiába születtek cikkek, hiába kérdezgették őket követőik, nem vállalták fel kapcsolatukat sokáig. Végül megtört a jég, először a kétszeres női győztes tett ki egy fotómontázst Baliról, amiben feltűnik a BMX világbajnok, majd Zozo osztott meg egy videót, amiben kéz a kézben sétálva láthatók. A rajongók persze ujjongva fogadták a szerelmeseket, hiszen mindenki szerint összeillő párost alkotnak.

A szerelmesek kapcsolata most újabb szintet lépett, ugyanis bejelentették, megnyitották együtt első pilates szalonukat. Gréti hosszabb ideje dolgozik személyi edzőként, csinál edzős videókat is, nemrég pedig megszerezte a pilates oktató címet. A minden bizonnyal sok pénzbe kerülő szerelemprojektjük árába biztosan kerül abból a 30 millió forintból, amit két Exatlon győzelmével nyert a gyönyörű sportolónő.

Nem akartam elkapkodni a dolgot, így nem vettem ki belőle. Ennek több oka is van. Egyrészt még mindig keresem azt a dolgot, amibe igazán belevágnék a pénz segítségével. Másrészt pedig igyekeztem előrelátóan gondolkozni és befektettem kisebb-nagyobb összegeket saját tanulmányaim és egy tanácsadó segítségével, és nem bántam meg!

- mesélte tavaly Gréti a Borsnak a milliók sorsáról.