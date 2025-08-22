Tényleg ekkora? Lola megmutatta, mekkora a fedetlen kismamapocakja

Már csak hetek kérdése, és megszületik Lola kisbabája! Igaz, az énekesnő, akit sokan a SzerencseSzombat egykori műsorvezetőjeként ismernek, a héten fotózós videó során megmutatta, milyen hatalmas már a kismamapocakja. A hozzászólók pedig a harmadik trimeszter végén járó kedvencükért is odáig vannak!

A törékeny énekesnő-műsorvezető hatalmas kismamapocakot villantott

Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Alig várom, hogy megmutathassam nektek az elkészült képeket!

– írta lelkesen Lola.

„Gyönyörű vagy”

– reagált a felvételt látva Nagy Adri énekesnő.

„Nagyon szexi!”

– dicsérte más az énekesnő-műsorvezetőt.

Mutatjuk is a videót!