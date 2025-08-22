RETRO RÁDIÓ

Tényleg ekkora? Lola megmutatta, mekkora a fedetlen kismamapocakja

Nem hiszünk a szemünknek!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.22. 11:30
Módosítva: 2025.08.22. 12:01
lola kismama terhespocak

Már csak hetek kérdése, és megszületik Lola kisbabája! Igaz, az énekesnő, akit sokan a SzerencseSzombat egykori műsorvezetőjeként ismernek, a héten fotózós videó során megmutatta, milyen hatalmas már a kismamapocakja. A hozzászólók pedig a harmadik trimeszter végén járó kedvencükért is odáig vannak!

A törékeny énekesnő-műsorvezető hatalmas kismamapocakot villantott 
Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Alig várom, hogy megmutathassam nektek az elkészült képeket!

– írta lelkesen Lola.

„Gyönyörű vagy”

– reagált a felvételt látva Nagy Adri énekesnő.

„Nagyon szexi!”
– dicsérte más az énekesnő-műsorvezetőt.

Mutatjuk is a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
