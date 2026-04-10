Gelencsér Timi elárulta, kinek szurkol az Exatlonban
A műsorvezető közösségi oldalán árulta el a titkot. Az Exatlon Hungary kapcsán természetesen Gelencsér Tímea is szurkol valakinek.
Őrületes lendülettel tarol az Exatlon Hungary, ahol a Bajnokok és Kihívók nap mint nap meg kell küzdjenek egymásssal. Palik László és Gelencsér Tímea természetesen nem tud kívülálló maradni a történetben, ők is részesei az izgalomnak. Timi közben folyamatosan tájékoztatja követőit az aktuális, dominikai eseményekről, amiket a képernyőn a nézők nem láthatnak.
Exatlon Hungary: Gelencsér Timi így szurkol
Arról már több ízben láthattunk kulisszatitkokat, hogy milyen helyszíneken jár Timi a forgatásokon kívül, amikor elmegy például futni, vagy meglátogatja kedvenc kóbor kutyáját, akinek menet közben már akciót is szervezett, hogy valaki befogadhassa. Legfrissebb, 24 óráig elérhető Instagram történetében most meglepő választ adott arra, hogy hányadán áll a versenyzőkkel.
Épp két forgatás között vagyunk, ilyenkor élő tv-n nézem az Exatlont. Természetesen követem a social media posztokat és kommenteket is, ahol mindig írják, hogy ennek vagy annak szurkolok
– kezdi Timi, aki gyorsan megnyugtatta a műsor rajongóit, hogy teljesen pártatlan.
Elmondok most nektek egy óriási titkot: Mindig annak szurkolok, meg mindig annak a sikerének örülök , akivel éppen beszélgetek. Tök mindegy, hogy piros vagy kék, tök mindegy, hogy fiú vagy lány, én vele együtt örülök, vagy ha esetleg veszít, akkor vele együtt sírok. Nem húzok senki felé, mert pontosan tudom, hogy mindenki ugyanabban a nehéz helyzetben van, ugyanolyan körülményeknek kell megfelelni és ugyanúgy mindenki nyerni szeretne. Én így működöm, szóval ki lehet találni, hogy éppen kinek szurkolok, vagy kinek nem
– mondta mosolyogva.
Ha valaki, Gelencsér Timi tudja, milyen részt venni a versenyben
Az egykori szépségkirálynő 2016-ban nyerte el a Miss World Hungary címet, három évvel később pedig részt vett az Exatlon induló évadában, ahol a második legjobb női versenyző lett. Timi akkor úgy nyilatkozott, jól esett neki, hogy a szépségkirálynői szerepből kilépve bizonyítani tudta rátermettségét. A következő két évadban riporterként tért vissza a műsorba, sőt idén harmadszorra. A műsor tehát kifejezetten a szíve csücske, bár eleinte nyilván nem volt könnyű, hogy vőlegénye nélkül kellett elkezdenie a forgatásokat. Gelencsér Tímea párja azóta viszont már megérkezett Dominikára, ahol mindenben támogatja szerelmét.
Az Exatlon tegnapi adása drámai fordulatot vett
Kétségtelen, hogy brutális fordulatokkal és elképesztő feszülséggel zajlanak az Exatlon Hungary 2026-os évadának napjai, ahol már nemcsak a pontokért, hanem szó szerint minden egyes mozdulatért meg kell küzdeniük a versenyzőknek. A csütörtök esti adásban egy váratlan sérülés mindent felülírt.
