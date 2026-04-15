Botrány az Exatlonban! Csalással nyertek a Kihívók?

Ma már végjátékkal folytatódik a sport-reality negyedik hete. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokai és Kihívói is nyerni akarnak, senki nem akar újabb versenyzőt elveszíteni a csapatából. Az biztos, hogy a kékek feltöltődve vágnak bele a mai harcba, hiszen a műsor kezdete óta először tudták megnyerni az élmény játékot, igaz a kommentelők szerint nem tisztességes úton.

Az Exatlon versenyzők közül a Kihívókat erősíti az óvónéni Réka Fotó: TV2

Exatlon: A Kihívó Réka mindenkit átvert?

A kékek már nagyon vágytak arra, hogy ők is kimozdulhassanak a szürke mindennapokból, ahol a napi futamok után a Bázis vár rájuk. Ugye az nem titok, hogy az Exatlon versenyzőire kőkemény szabályok vonatkoznak.

A játékosok nem használhatnak semmilyen elektronikus készüléket, ahogy megérkeznek Dominikára, elveszik tőlük telefonjaikat, így a külvilággal nem tudnak kommunikálni. Tiltólistán szerepelnek a szépségápolási termékek és a szabadidős kellékek, sőt, órát sem viselhetnek a műsor ideje alatt. Semmit sem vihetnek be a szállásuk területére, emellett a tábort sem hagyhatják el engedély nélkül. Ez utóbbi, ami a legnehezebb számukra, hiszen a monotonitás az akadálypályák kemény futamai után a szállásra mennek.

A monotonitás pedig gyakran kihatással lehet a versenyzőkre, ezért a keddi élményjátékok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Az Exatlon Hungary 2026 Kihívók csapata ráadásul eddig egyet sem tudott megszerezni, így tegnap mindent beleadtak a csatába. Bár a Bajnokok az elején nagyon elhúztak, a kékek fordítani tudtak. Az utolsó futamban A pirosaktól Halász Jázmin, az ellenféltől az a Szabó Réka állt rajthoz, aki a minap sírva omlott össze. Mindketten nagyon gyorsak voltak, fej-fej mellett haladtak a pályán, az ügyességin dőlt el a harc. Amit végül a Kihívók versenyzője húzott be egy hajszállal.

Az Exatlon Hungary közösségi oldalai alatt azonnal felrobbant a kommentszekció, miután rengetegen írták, hogy a múlt héten a kékek Exatlon párbaját megnyerő Réka csalt. Szerintük ugyanis az eldőlt bábut nem a helyére tette vissza. A hozzászólásokból idézünk:

„Csak nekem tűnt fel, hogy az utolsó pontnál, Réka az utolsó eldőlt üveget nem pontosan tette vissza (vagyis nem a legszélére, hanem egyel beljebb) így könnyebb volt ledönteni?”