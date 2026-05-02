„Nem élek” - Apró szemprobléma miatt veszíti el a látását egy anya

Amikor Kaylie Kelliher tavaly augusztusban kábult állapotban ébredt, nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. De miután a következő hetekben hirtelen nehezen viselte az utcai lámpák és az autók fényszóróinak a fényét, rájött, hogy valami nincs rendben a látásával. A szemprobléma hatalmas bajt okozott.

Vakság lett abból, ami szemproblémaként indult

Az apró szemprobléma eredménye vakság lett

Azt feltételezte, hogy kötőhártya-gyulladása van. Az akkor 36 éves nőnek a gyógyszerész ennek megfelelően szemcseppet írt fel. Mivel azonban látása nem javult, szemészhez fordult. Az egygyermekes anyuka teljesen megdöbbent, amikor kiderült, hogy látásproblémáinak valódi oka a szürke hályog volt, egy olyan betegség, amely általában a 60 év felettieket érinti.

„Jelenleg nem élem az életem, a házam fogságában vagyok. Semmit sem tudok csinálni, még a buta lányos dolgokat sem. Például nem tudom kifesteni a lábkörmömet, mert nem látom őket, vagy nem tudom kiszedni a szemöldökömet, mert a tükörben nem látom a saját arcomat. Még a tévét sem látom, semmit sem látok, nehéz, mert olyan gyorsan történt. Szomorúvá tesz, hogy szembesülnöm kell a vakság lehetőségével” - mesélte a 37 éves Kaylie.

Ez általában egy lassan előrehaladó, progresszív betegség. Kaylie-nél azonban gyors lefolyású szürkehályogot diagnosztizáltak, ami azt jelenti, hogy a betegség a szokásosnál gyorsabban halad előre - írja a The Sun.

Kaylie már nem láthatja rendesen a lányát, még a saját arcát sem a tükörben. Adománygyűjtésbe kezdett, hogy egy drága műtét segítségével visszakaphassa a látását. Eddig több mint 2300 font (kb. 970 ezer forint) gyűlt össze.

Kaylie végül hozzátette: „Most már alig látom őt, Boe-t. Ő tudja ezt, meg szokta dörzsölni a szememet. Megértem őt. Amikor iskolai szünetre megy, nem vihetem el sehova, nem szállhatok fel a buszra. Semmit sem tehetek. Nem látok semmit, és nyilvánvalóan túl veszélyes lenne már egyedül elvinni őt bárhova.”