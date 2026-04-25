„A lányomnak mandulagyulladásra antibiotikumot írtak fel, romba döntötte az életünket”

Amikor a kis Nancy Dakin 12 hónapos korában hirtelen folyamatosan hányni kezdett, a szülei azonnal tudták, hogy valami komoly baj van. Felkerestek egy sürgősségi rendelőt, Gemmának és Samnak azt mondták, hogy Nancynek csupán mandulagyulladása van, és antibiotikumot írtak fel neki. Valójában egy daganat okozta a tüneteket.

Mandulagyulladásnak hitték a daganatot az orvosok

Ám néhány héten belül az állapota romlani kezdett: sápadt, szürkés, élettelen lett, és remegés jelentkezett nála. Ezt követően Nancy, aki a leicestershire-i Castle Doningtonból származik, már nem tudott felülni, mászni, járni és rendesen beszélni sem.

„A lányomnak mandulagyulladásra antibiotikumot írtak fel, de én tudtam, hogy ennél komolyabb a helyzet, az igazi ok pedig romba döntötte az életünket. Ismerem a gyermekemet, és tudtam, hogy ez nem csak egy vírusos megbetegedés vagy kiszáradás. Rémisztő és frusztráló volt nézni, ahogy egyre rosszabbul van” – mesélte az édesanya.

Sürgősségi ellátásra vitték, Sam és Gemma ismét csalódottan távoztak, úgy érezve, hogy az orvosok lekezeltek őket. Nem voltak hajlandók elmenni, ragaszkodtak az MRI-vizsgálathoz, az eredmény hamarosan feltárták a kislány fájdalmának valódi okát. Nancy bal frontális lebenyében – közvetlenül a homlok mögött – egy nagy daganat volt. A vizsgálatok azt mutatták, hogy 3. fokozatú ependimómája van – ez egy ritka típusú agyrák.

„Amikor végül elvégezték a vizsgálatot, és közölték velünk, hogy daganatot találtak, olyan volt, mintha a talaj kicsúszott volna a lábunk alól. Azt mondták nekünk, hogy a műtét nem lehetséges, és hogy készüljünk fel a legrosszabbra, és tegyük kényelmessé az életét. Abban a pillanatban az egész világunk összeomlott, oly módon, amit szavakkal leírni lehetetlen” – tette hozzá Nancy édesanyja.

Docs said my girl had tonsilitis - true cause brought our world crashing down https://t.co/l9MO0EnA27 — K.B. (@KB97783357) April 25, 2026

Két műtét és hónapokig tartó kimerítő kemoterápia után a ma már 3 éves Nancy rákmentes, és családja azért osztotta meg a történetét, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeknél ritkán ismert agydaganat-tünetekre - írja a The Sun.

Nancy ijesztő diagnózisára visszaemlékezve a 33 éves Gemma így nyilatkozott: „Nancy a mi kis forgószélünk. Pimasz, vicces és tele van élettel, és bárhová is megy, ott nevetés hallatszik. Imád a szabadban lenni, főleg a bátyjával, Mickey-vel, és a parkba járás a kedvenc időtöltése.”