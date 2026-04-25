Egyetlen szem mogyoró akadt az oxigénhiányos Ben torkán: „Állni, enni, sétálni, ülni egyedül nem tud”

Egy édesanya évek óta elszántan küzd egyetlen, oxigénhiányos gyermekéért. Réka öt éve tapasztalta meg, hogy milyen az, amikor egy hajszálon múlt, hogy elveszítheti kisfiát. Ben Ben egészségesen született, másfél éves korában azonban olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy közel húsz perces oxigén hiány lépett fel nála, ami óriási rombolást végzett az agyában.

A hatéves oxigénhiányos Ben rácáfolt az orvosok jóslatára / Fotó: TV2 Tények

„Én már csak arra emlékszem, hogy ülök a földön és az ember odafordul felém ijedt szemmel és azt sem tudom, mi a baja, mert ez legalább 15 perccel azután történt, hogy a mogyorókat bekapta. S ő nem szokott a szájában tartani semmit és valamiért ez az egyetlen szem mogyoró ott maradt. Az összes többit lerágta, megrágta, összenyelte. Ez pedig, ez pedig rossz helyre került” - Réka már pár éve elmesélt a Tényeknek a történetüket.

Ben Ben jelenleg hat és fél éves, és igazi hősként küzd mindennapi terápiáin. Állapota szépen lassan javul. Balesete után azonban az orvosok semmi jót nem jósoltak neki. Tíz perc után tudták csak újraéleszteni. Amit három hónap éber kóma követett.

„Öt hónapig voltunk a rehabilitációs osztályon Zalaegerszegen. Utána jöttünk haza és azt mondta a neurológus osztályvezető főorvos, hogy sajnos Benjaminnak annyira súlyos a sérülése. A tanamusz sérült, hogy nem sok jót jósol neki. Valószínűleg egész életében fekve állapotban fog maradni és nem tud mozogni és nem tud beszélni, nem tud kommunikálni” – mesélte az egykor egészséges és virgonc kisfiúról az édesanyja. Réka kitartó, de Ben egész napos felügyeletre szorul. Ám a fáradhatatlan küzdésnek köszönhetően Ben Ben az évek alatt rengeteget fejlődött és rácáfolt az orvosok jóslataira.

„Lényegében mindenben segítségre szorul, amit mi ügye önellátásnak tartunk. Tehát állni, enni, sétálni, ülni egyedül nem tud” – tette hozzá Réka, aki egyedül neveli fiát, így csak pár órára tudott visszamenni dolgozni, és most segítséget kért egy új kezeléshez, ami a reményt jelenti számukra.