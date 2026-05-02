Utoléréses baleset történt a Dózsa György úton, ezekben a percekben is zajlik a mentés
Forgalomkorlátozásra kell számítani Dömsödön.
Egymásnak ütközött egy motorkerékpár és egy személygépkocsi Dömsödön, az 51-es főútnál, azaz a Kossuth Lajos utca, a Petőfi utca és a Dózsa György út kereszteződésénél. A ráckevei önkormányzati és a helyi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
