Rohamot kapott és meghalt a tinilány, miközben a barátjával telefonált

Felfoghatatlan tragédia érte a brit családot: a mindössze 18 éves lány Ellen May Hardwick váratlanul meghalt, miután epilepsziás rohamot kapott, miközben telefonon beszélt a barátjával.

Nem tudták megmenteni a lányt.

A lány rohama váratlanul érkezett

A fiatal lányt ötéves korában diagnosztizálták epilepsziával. Édesapja, az 52 éves James Hardwick szerint Ellen – akit barátai Ellie-ként ismertek – korábban rendszerint percekkel előre felismerte a rohamok figyelmeztető jeleit, így volt ideje biztonságos helyzetbe kerülni és szólni a környezetének. Egy éve nem volt rohama és már nagyon várta, hogy beadhassa a jogosítványkérelmét.

2025. december 29-én azonban minden előjel nélkül lett rosszul. Ellie otthon, a szobájában beszélt telefonon 19 éves barátjával, Aidan Healyvel. Édesapja nem sokkal korábban még elköszönt tőle, a lány pedig azt mondta neki: „Szia apa, szeretlek.” Két órával később James hívást kapott egy szomszédtól, hogy azonnal menjen haza. Mire visszaért, Ellie édesanyja, az 54 éves Paula kétségbeesetten állt a helyszínen, miközben a mentők újraélesztéssel próbálkoztak. A lány szívmegállást szenvedett, és már nem tudták megmenteni. Halálát az epilepsziához köthető hirtelen, váratlan halálesetként, vagyis SUDEP-ként írták le.

James szerint lánya korábban általában nagyjából tíz perccel a roham előtt érzékelte, hogy valami nincs rendben: például furcsán látta a dolgokat, vagy villogni kezdett a látása. Ezúttal azonban nem volt ilyen figyelmeztetés. Aidan később elmondta, hogy Ellie csak annyit mondott neki:

Aidan, nem érzem jól magam

– közvetlenül azelőtt, hogy rosszul lett.

A család három hete kapta meg a boncolási eredményeket, Ellie-t pedig április 23-án helyezték végső nyugalomra. A közösségi gyűjtés több mint 8100 fonttal (3 millió forint) segítette a temetés költségeit. Ellie szülei, testvérei valamint barátja, Aidan gyászolják. Édesapja most azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a SUDEP veszélyére, és jótékonysági szervezetet szeretne létrehozni lánya emlékére – írja a Mirror.