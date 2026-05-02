Rohamot kapott és meghalt a tinilány, miközben a barátjával telefonált

Hirtelen vég. A fiatal lány belehalt a rohamba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 12:00
Felfoghatatlan tragédia érte a brit családot: a mindössze 18 éves lány Ellen May Hardwick váratlanul meghalt, miután epilepsziás rohamot kapott, miközben telefonon beszélt a barátjával.

Nem tudták megmenteni a lányt.
Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A lány rohama váratlanul érkezett

A fiatal lányt ötéves korában diagnosztizálták epilepsziával. Édesapja, az 52 éves James Hardwick szerint Ellen – akit barátai Ellie-ként ismertek – korábban rendszerint percekkel előre felismerte a rohamok figyelmeztető jeleit, így volt ideje biztonságos helyzetbe kerülni és szólni a környezetének. Egy éve nem volt rohama és már nagyon várta, hogy beadhassa a jogosítványkérelmét.

2025. december 29-én azonban minden előjel nélkül lett rosszul. Ellie otthon, a szobájában beszélt telefonon 19 éves barátjával, Aidan Healyvel. Édesapja nem sokkal korábban még elköszönt tőle, a lány pedig azt mondta neki: „Szia apa, szeretlek.” Két órával később James hívást kapott egy szomszédtól, hogy azonnal menjen haza. Mire visszaért, Ellie édesanyja, az 54 éves Paula kétségbeesetten állt a helyszínen, miközben a mentők újraélesztéssel próbálkoztak. A lány szívmegállást szenvedett, és már nem tudták megmenteni. Halálát az epilepsziához köthető hirtelen, váratlan halálesetként, vagyis SUDEP-ként írták le.

James szerint lánya korábban általában nagyjából tíz perccel a roham előtt érzékelte, hogy valami nincs rendben: például furcsán látta a dolgokat, vagy villogni kezdett a látása. Ezúttal azonban nem volt ilyen figyelmeztetés. Aidan később elmondta, hogy Ellie csak annyit mondott neki: 

Aidan, nem érzem jól magam

 – közvetlenül azelőtt, hogy rosszul lett.

A család három hete kapta meg a boncolási eredményeket, Ellie-t pedig április 23-án helyezték végső nyugalomra. A közösségi gyűjtés több mint 8100 fonttal (3 millió forint) segítette a temetés költségeit. Ellie szülei, testvérei valamint barátja, Aidan gyászolják. Édesapja most azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a SUDEP veszélyére, és jótékonysági szervezetet szeretne létrehozni lánya emlékére – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
