David Attenborough titka a hosszú élethez: ezt az egy ételt hagyta el a legendás természetfilmes

Sir David Attenborough néhány nap múlva betölti a 100. életévét, és a legendás természetfilmes korábban arról is beszélt, milyen étrendi változtatás járulhatott hozzá ahhoz, hogy ma is aktív és szellemileg friss maradt.

David Attenborough a hosszú élet nyomában.

Sir David Attenborough szerint ez a hosszú élet titka

A világhírű műsorvezető és természetfilmes nem lett teljesen vegetáriánus, de évekkel ezelőtt jelentősen visszafogta a vörös hús fogyasztását. Már 2017-ben elmondta, hogy nem drámai módon változtatott az étrendjén, de hónapok óta nem evett vörös húst. A sajtot és a halat továbbra sem hagyta el, mégis sokkal inkább növényi alapúvá vált az étkezése, mint azt korábban gondolta volna.

A vörös húsok közé tartozik többek között a marha, a bárány, a birka, a sertés, a borjú, a vadhús és a kecskehús. Az NHS figyelmeztetése szerint a túl sok vörös és feldolgozott hús fogyasztása növelheti a vastagbélrák kockázatát, egyes ilyen élelmiszerek magas telítettzsír-tartalma pedig emelheti a koleszterinszintet. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség esélyét is fokozhatja.

A Harvard Health szakértői szerint aki kevesebb vörös húst szeretne enni, annak fontos megfelelő fehérjeforrásokkal pótolnia azt. Ilyen lehet például a hal, a csirke, a pulyka, a diófélék, a bab, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek vagy a teljes kiőrlésű gabonák. Daniel Pendick, a Harvard Men''s Health Watch korábbi vezető szerkesztője szerint már napi egy adag vörös hús más fehérjeforrásra cserélése is csökkentheti a halálozási kockázatot, tudta meg a Mirror.

Attenborough május 8-án ünnepli 100. születésnapját. Bár nyíltan beszélt az öregedéssel és az esetleges memóriaromlással kapcsolatos félelmeiről, továbbra is meghatározó alakja a természetfilmezésnek: a BBC dokumentumfilmjeiben még 2026 januárjában is hallható volt a hangja.