RETRO RÁDIÓ

David Attenborough titka a hosszú élethez: ezt az egy ételt hagyta el a legendás természetfilmes

Ezt kell neked is kell elhagynod. David Attenborough mindent elárult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 11:00
Sir David Attenborough életmód hús

Sir David Attenborough néhány nap múlva betölti a 100. életévét, és a legendás természetfilmes korábban arról is beszélt, milyen étrendi változtatás járulhatott hozzá ahhoz, hogy ma is aktív és szellemileg friss maradt.

David Attenborough a hosszú élet nyomában.
Fotó: AFP

Sir David Attenborough szerint ez a hosszú élet titka

A világhírű műsorvezető és természetfilmes nem lett teljesen vegetáriánus, de évekkel ezelőtt jelentősen visszafogta a vörös hús fogyasztását. Már 2017-ben elmondta, hogy nem drámai módon változtatott az étrendjén, de hónapok óta nem evett vörös húst. A sajtot és a halat továbbra sem hagyta el, mégis sokkal inkább növényi alapúvá vált az étkezése, mint azt korábban gondolta volna.

A vörös húsok közé tartozik többek között a marha, a bárány, a birka, a sertés, a borjú, a vadhús és a kecskehús. Az NHS figyelmeztetése szerint a túl sok vörös és feldolgozott hús fogyasztása növelheti a vastagbélrák kockázatát, egyes ilyen élelmiszerek magas telítettzsír-tartalma pedig emelheti a koleszterinszintet. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség esélyét is fokozhatja.

A Harvard Health szakértői szerint aki kevesebb vörös húst szeretne enni, annak fontos megfelelő fehérjeforrásokkal pótolnia azt. Ilyen lehet például a hal, a csirke, a pulyka, a diófélék, a bab, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek vagy a teljes kiőrlésű gabonák. Daniel Pendick, a Harvard Men''s Health Watch korábbi vezető szerkesztője szerint már napi egy adag vörös hús más fehérjeforrásra cserélése is csökkentheti a halálozási kockázatot, tudta meg a Mirror.

Attenborough május 8-án ünnepli 100. születésnapját. Bár nyíltan beszélt az öregedéssel és az esetleges memóriaromlással kapcsolatos félelmeiről, továbbra is meghatározó alakja a természetfilmezésnek: a BBC dokumentumfilmjeiben még 2026 januárjában is hallható volt a hangja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
