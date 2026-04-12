Oszvald Marika 74 éves lett: Meglepő, hogy ünnepel a legendás színművésznő

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika a magyar operettjátszás egyik legnagyobb alakja, aki évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend. A közönség imádja a színpadon, és a mai napig aktív, fellépései során ugyanazzal a lendülettel és szeretettel áll a nézők elé, mint pályája kezdetén. Most azonban egy igazán személyes élményről mesélt, hiszen a születésnapját ünnepli, méghozzá családi körben.

Oszvald Marika fiatalon már a nézők kedvence lett, azóta is folyamatosan elvarázsolja a közönségét

Oszvald Marika Budapesten született, 1952 április 12-én. A közönség sugárzó tehetsége és ragyogó személyisége miatt azonnal a szívébe zárta, nem is csoda, hogy több, mint ötven éve a színházi szakma nagyjai között tartják számon. A művésznő a hetvennegyedik születésnapja alkalmából lapunknak elárulta, hogy számára ez a nap nemcsak egy újabb évforduló, hanem egy különleges családi ünnep is, amelyhez több szép emlék és hagyomány is kapcsolódik.

Április 12 több szempontból is különleges számomra. Nagyszombaton születtem 74 évvel ezelőtt, és ezen a napon van édesapám, Gyula névnapja is, akivel mindig együtt ünnepeltünk. De nem ő az egyetlen: testvérem és az unokaöcsém is Gyula, így ők sem maradhatnak ki a köszöntésekből. Ilyenkor mindig összegyűlik a család. Most vasárnap nálam, Gödöllőn lesz egy kerti parti. Én még délelőtt játszom egy Hegedűs a háztetőn előadást, és utána azonnal érkezem, a többiek pedig már ott lesznek. Ott lesz a kis unokám, Vince is természetesen, sőt, ilyenkor még a szomszéd gyerekek is át szoktak jönni, együtt szoktak játszani. Az ajándékokat pedig eldugjuk a bokrok alá, pont, mint húsvétkor

– mesélte.

Az időjárás sem befolyásolja az ünnepet, hiszen számára a lényeg egészen másban rejlik.

Ha véletlenül nem lenne jó idő, az se baj, mert nem az a lényeg, hanem hogy együtt legyen a család. Időt töltünk együtt, eszünk egy jót, beszélgetünk. Nálunk úgy szokott lenni, hogy mindenki hoz valamit, és összetesszük amink van. Például én készítek süteményeket, illetve a vegetáriánusoknak külön menüvel készülök

– tette hozzá.

Feltölti a házimunka

Bár sokan azt gondolnák, hogy ennyi év után már visszavonultabb életet él, Oszvald Marika továbbra is tele van energiával, és a mindennapokban is aktív marad. Nemcsak a színpadon, hanem otthon is örömét leli az alkotásban.

Rengeteget dolgozom a színházban, mellette pedig a házimunkákkal vagyok elfoglalva. Sok az otthoni teendőm, de nekem ez egyáltalán nem probléma, mert szeretem csinálni. Élvezetet nyújt az alkotás, nem csak a színpadon, hanem a privát életben is. Egy takarítástól is nagyon jól tudom magam érezni, és bár furcsán hangozhat, engem valójában feltölt még a házimunka is

– árulta el.