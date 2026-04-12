Oszvald Marika 74 éves lett: Meglepő, hogy ünnepel a legendás színművésznő
Különleges napra ébredt, és nem is akárhogyan ünnepel. Oszvald Marika 74 éves lett, és még mindig tele van energiával, a családja körében tölti a nagy napot.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika a magyar operettjátszás egyik legnagyobb alakja, aki évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend. A közönség imádja a színpadon, és a mai napig aktív, fellépései során ugyanazzal a lendülettel és szeretettel áll a nézők elé, mint pályája kezdetén. Most azonban egy igazán személyes élményről mesélt, hiszen a születésnapját ünnepli, méghozzá családi körben.
Oszvald Marika születésnapot ünnepel
Oszvald Marika Budapesten született, 1952 április 12-én. A közönség sugárzó tehetsége és ragyogó személyisége miatt azonnal a szívébe zárta, nem is csoda, hogy több, mint ötven éve a színházi szakma nagyjai között tartják számon. A művésznő a hetvennegyedik születésnapja alkalmából lapunknak elárulta, hogy számára ez a nap nemcsak egy újabb évforduló, hanem egy különleges családi ünnep is, amelyhez több szép emlék és hagyomány is kapcsolódik.
Április 12 több szempontból is különleges számomra. Nagyszombaton születtem 74 évvel ezelőtt, és ezen a napon van édesapám, Gyula névnapja is, akivel mindig együtt ünnepeltünk. De nem ő az egyetlen: testvérem és az unokaöcsém is Gyula, így ők sem maradhatnak ki a köszöntésekből. Ilyenkor mindig összegyűlik a család. Most vasárnap nálam, Gödöllőn lesz egy kerti parti. Én még délelőtt játszom egy Hegedűs a háztetőn előadást, és utána azonnal érkezem, a többiek pedig már ott lesznek. Ott lesz a kis unokám, Vince is természetesen, sőt, ilyenkor még a szomszéd gyerekek is át szoktak jönni, együtt szoktak játszani. Az ajándékokat pedig eldugjuk a bokrok alá, pont, mint húsvétkor
– mesélte.
Az időjárás sem befolyásolja az ünnepet, hiszen számára a lényeg egészen másban rejlik.
Ha véletlenül nem lenne jó idő, az se baj, mert nem az a lényeg, hanem hogy együtt legyen a család. Időt töltünk együtt, eszünk egy jót, beszélgetünk. Nálunk úgy szokott lenni, hogy mindenki hoz valamit, és összetesszük amink van. Például én készítek süteményeket, illetve a vegetáriánusoknak külön menüvel készülök
– tette hozzá.
Feltölti a házimunka
Bár sokan azt gondolnák, hogy ennyi év után már visszavonultabb életet él, Oszvald Marika továbbra is tele van energiával, és a mindennapokban is aktív marad. Nemcsak a színpadon, hanem otthon is örömét leli az alkotásban.
Rengeteget dolgozom a színházban, mellette pedig a házimunkákkal vagyok elfoglalva. Sok az otthoni teendőm, de nekem ez egyáltalán nem probléma, mert szeretem csinálni. Élvezetet nyújt az alkotás, nem csak a színpadon, hanem a privát életben is. Egy takarítástól is nagyon jól tudom magam érezni, és bár furcsán hangozhat, engem valójában feltölt még a házimunka is
– árulta el.
A színház pedig továbbra is meghatározó része az életének, még ha az évek során változott is a viszonya hozzá.
Más most már, mint gyerekkoromban, akkor még egészen másról szólt. Már kevésbé van bennem a magamutogatási vágy, ettől függetlenül még mindig elképesztő örömöt ad nekem. A közönségtől és a körülöttem lévő annyi szeretetet kapok, hogy őrület. Ez az, ami igazán feltölt energiával
– fogalmazott.
Oszvald Marika példája jól mutatja, hogy a szenvedély és az életszeretet nem kor kérdése. Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné kitalálni, hogy Oszvald Marika hány éves, ugyanis az a hatalmas lendület, és energia, amivel színpadra áll, biztosan fiatalokat is megszégyenítene. A rajongók pedig csak abban bíznak, hogy még sokáig örvendezteti őket tehetségével a színművésznő.
