Több mint 70 éve tartják ezt a húsvéti szokást Oszvald Marikáék: a születése miatt kezdtek bele

Bár Oszvald Marika kora ellenére szívesen kipróbál újdonságokat, és minden tekintetben nagyon modern, de az ő életében is vannak olyan hagyományok, amikhez ragaszkodik. Az egyik ilyen a húsvéti ünneplés, ami a családjában már 72 éve, a születése óta ugyanúgy zajlik. Ez olyannyira szent és sérthetetlen, hogy a koronavírus-járvány alatt még arra is hajlandó volt, hogy kukászsákba bújjon, csak az ünneplés ne maradjon el. Lapunknak most elárulta, miről van szó.

Oszvald Marika szerepei miatt továbbra is rengeteget dolgozik, de az ünnep a családé

Oszvald Marika április 12-én született, így jövő héten tölti be a 73. életévét, de ez egy pillanatig sem akadályozza abban, hogy ezt már most megünnepelje, sőt, előfordult már olyan is, hogy egy hónappal korábban gyűlt össze a család, hogy igyon egyet az egészségére. Természetesen azt is elmondta, mi ennek az oka.

Én Nagyszombaton születtem, mert akkor éppen úgy esett, édesapám névnapján ráadásul, tehát nálunk a húsvét egy különleges ünnep, mert mindig akkor, együtt ünnepeljük a születésnapokat meg a névnapokat is. Egyébként az unokaöcsém is Gyula, mint az édesapám volt, így nem csak miattam folytatódik a hagyomány. Szóval, általában így telik az ünnep, hogy összejön a család, és akkor együtt vagyunk, születésnapozunk

– mesélte a színművésznő.

Oszvald Marika unokája miatt különösen fontosnak érzi, hogy amikor csak lehet, összegyűljön a család

Oszvald Marika családja kedvéért kukászsákot húzott

Ezek után nem csoda, hogy Oszvald Marika lányának, a Hidvégi Miklóssal való házasságából született, Hidvégi Krisztinának szintén annyira fontos ez a tradíció, hogy még a koronavírus miatt sem akartak lemondani róla, amire a színésznő egy igen meghökkentő megoldással állt elő.

„Egyszer volt a pandémiában, amikor nem lehetett összejönni, hogy egy kicsit rendhagyó módon kellett megszervezni az eseményt. Az pedig úgy történt, hogy kijöttek a többiek ide, Gödöllőre, ahol kiültünk a kertbe, de úgy, hogy megfelelő távolságban legyünk egymástól” – idézte fel.

Borzalmasan rossz érzés volt, hogy senkit nem puszilhattam vagy ölelhettem meg, úgyhogy azt csináltam, hogy egy 200 literes szemeteszsákot húztam magamra, és azzal öleltem meg a lányomat, hogy mégis meglegyen a szeretetnek ez a fajta megnyilvánulása is. De egyébként mindig minden ugyanúgy történik nálunk, természetesen sonkával, zöldséggel, ahogy kell

– tette még hozzá mosoloyogva.