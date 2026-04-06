RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Több mint 70 éve tartják ezt a húsvéti szokást Oszvald Marikáék: a születése miatt kezdtek bele

A mindig derűs színésznő családjában nem éppen szokványosan telik a húsvét, de ő ezt nem bánja, sőt, nem is hajlandó lemondani róla. Oszvald Marika a Covid alatt inkább a kertben ünnepelt, csakhogy a kedvenc szokása ne maradjon el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 12:00
Módosítva: 2026.04.06. 13:41
Oszvald Marika húsvét születésnap

Bár Oszvald Marika kora ellenére szívesen kipróbál újdonságokat, és minden tekintetben nagyon modern, de az ő életében is vannak olyan hagyományok, amikhez ragaszkodik. Az egyik ilyen a húsvéti ünneplés, ami a családjában már 72 éve, a születése óta ugyanúgy zajlik. Ez olyannyira szent és sérthetetlen, hogy a koronavírus-járvány alatt még arra is hajlandó volt, hogy kukászsákba bújjon, csak az ünneplés ne maradjon el. Lapunknak most elárulta, miről van szó.

Oszvald Marika a színpadon igazi operettkirálynőként csillog.
Oszvald Marika szerepei miatt továbbra is rengeteget dolgozik, de az ünnep a családé
 (Fotó: Csuta cukrászda)

Oszvald Marika április 12-én született, így jövő héten tölti be a 73. életévét, de ez egy pillanatig sem akadályozza abban, hogy ezt már most megünnepelje, sőt, előfordult már olyan is, hogy egy hónappal korábban gyűlt össze a család, hogy igyon egyet az egészségére. Természetesen azt is elmondta, mi ennek az oka.

Én Nagyszombaton születtem, mert akkor éppen úgy esett, édesapám névnapján ráadásul, tehát nálunk a húsvét egy különleges ünnep, mert mindig akkor, együtt ünnepeljük a születésnapokat meg a névnapokat is. Egyébként az unokaöcsém is Gyula, mint az édesapám volt, így nem csak miattam folytatódik a hagyomány. Szóval, általában így telik az ünnep, hogy összejön a család, és akkor együtt vagyunk, születésnapozunk

– mesélte a színművésznő.

Oszvald Marika és unokája, Vince imádnak együtt játszani.
Oszvald Marika unokája miatt különösen fontosnak érzi, hogy amikor csak lehet, összegyűljön a család 
(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Oszvald Marika családja kedvéért kukászsákot húzott

Ezek után nem csoda, hogy Oszvald Marika lányának, a Hidvégi Miklóssal való házasságából született, Hidvégi Krisztinának szintén annyira fontos ez a tradíció, hogy még a koronavírus miatt sem akartak lemondani róla, amire a színésznő egy igen meghökkentő megoldással állt elő.

„Egyszer volt a pandémiában, amikor nem lehetett összejönni, hogy egy kicsit rendhagyó módon kellett megszervezni az eseményt. Az pedig úgy történt, hogy kijöttek a többiek ide, Gödöllőre, ahol kiültünk a kertbe, de úgy, hogy megfelelő távolságban legyünk egymástól” – idézte fel.

Borzalmasan rossz érzés volt, hogy senkit nem puszilhattam vagy ölelhettem meg, úgyhogy azt csináltam, hogy egy 200 literes szemeteszsákot húztam magamra, és azzal öleltem meg a lányomat, hogy mégis meglegyen a szeretetnek ez a fajta megnyilvánulása is. De egyébként mindig minden ugyanúgy történik nálunk, természetesen sonkával, zöldséggel, ahogy kell

 – tette még hozzá mosoloyogva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.