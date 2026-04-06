Több mint 70 éve tartják ezt a húsvéti szokást Oszvald Marikáék: a születése miatt kezdtek bele
A mindig derűs színésznő családjában nem éppen szokványosan telik a húsvét, de ő ezt nem bánja, sőt, nem is hajlandó lemondani róla. Oszvald Marika a Covid alatt inkább a kertben ünnepelt, csakhogy a kedvenc szokása ne maradjon el.
Bár Oszvald Marika kora ellenére szívesen kipróbál újdonságokat, és minden tekintetben nagyon modern, de az ő életében is vannak olyan hagyományok, amikhez ragaszkodik. Az egyik ilyen a húsvéti ünneplés, ami a családjában már 72 éve, a születése óta ugyanúgy zajlik. Ez olyannyira szent és sérthetetlen, hogy a koronavírus-járvány alatt még arra is hajlandó volt, hogy kukászsákba bújjon, csak az ünneplés ne maradjon el. Lapunknak most elárulta, miről van szó.
Oszvald Marika április 12-én született, így jövő héten tölti be a 73. életévét, de ez egy pillanatig sem akadályozza abban, hogy ezt már most megünnepelje, sőt, előfordult már olyan is, hogy egy hónappal korábban gyűlt össze a család, hogy igyon egyet az egészségére. Természetesen azt is elmondta, mi ennek az oka.
Én Nagyszombaton születtem, mert akkor éppen úgy esett, édesapám névnapján ráadásul, tehát nálunk a húsvét egy különleges ünnep, mert mindig akkor, együtt ünnepeljük a születésnapokat meg a névnapokat is. Egyébként az unokaöcsém is Gyula, mint az édesapám volt, így nem csak miattam folytatódik a hagyomány. Szóval, általában így telik az ünnep, hogy összejön a család, és akkor együtt vagyunk, születésnapozunk
– mesélte a színművésznő.
Oszvald Marika családja kedvéért kukászsákot húzott
Ezek után nem csoda, hogy Oszvald Marika lányának, a Hidvégi Miklóssal való házasságából született, Hidvégi Krisztinának szintén annyira fontos ez a tradíció, hogy még a koronavírus miatt sem akartak lemondani róla, amire a színésznő egy igen meghökkentő megoldással állt elő.
„Egyszer volt a pandémiában, amikor nem lehetett összejönni, hogy egy kicsit rendhagyó módon kellett megszervezni az eseményt. Az pedig úgy történt, hogy kijöttek a többiek ide, Gödöllőre, ahol kiültünk a kertbe, de úgy, hogy megfelelő távolságban legyünk egymástól” – idézte fel.
Borzalmasan rossz érzés volt, hogy senkit nem puszilhattam vagy ölelhettem meg, úgyhogy azt csináltam, hogy egy 200 literes szemeteszsákot húztam magamra, és azzal öleltem meg a lányomat, hogy mégis meglegyen a szeretetnek ez a fajta megnyilvánulása is. De egyébként mindig minden ugyanúgy történik nálunk, természetesen sonkával, zöldséggel, ahogy kell
– tette még hozzá mosoloyogva.
