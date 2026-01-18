RETRO RÁDIÓ

Brutális hideg jön: itt a magyar séf ütős válasza

Extrém hidegben különösen jól jön Bernáth József receptje. Így készül a magyar séf tárkonyos vadragulevese.

recept vadraguleves Bernáth József tárkonyos

Nem árt felkészülni! Extrém hideg várható a következő napokban a meteorológiai előrejelzések szerint. A brutális hideg ellen védekezhetünk fűtéssel, réteges öltözködéssel és persze testet-lelket melegítő étellel is. Ebben a hidegben bármilyen raguleves jól jön – vallja Bernáth József, a magyar séf tárkonyos vadragulevesének receptje pedig igazán ütős válasz az érkező brutális hidegre. 

Fotó: Jason Briscoe/ unsplash.com/Képünk illusztráció

A magyar séf, Bernáth József jó meleg tárkonyos vadragulevese a legnagyobb hidegben is mosolyt csal az arcodra

Jöjjön Bernáth József tárkonyos vadragulevesének receptje, melyet a séf a Facebook-oldalán osztott meg!

Hozzávalók (3-4 személyre)

a leveshez:

  • 2 liter víz
  • 4-5 szem borókabogyó
  • 20 g friss tárkony
  • 2 db friss babérlevél
  • 650 g szarvas- vagy vaddisznócomb
  • 60 g kacsazsír
  • 200 g vöröshagyma
  • 2-3 gerezd fokhagyma
  • 12-14 g finom só
  • ízlés szerint őrölt fekete bors
  • 600 g sárgarépa
  • 350 g fehérrépa
  • 200 g barna csiperkegomba
  • 180 g fagyasztott zöldborsó

a habaráshoz:

  • 20 g finomliszt
  • 100 g főzőtejszín (20%-os)
  • 120 g tejföl (20%-os)

a tálaláshoz:

  • 100 g tejföl (20%-os)
  • 1 csokor friss petrezselyem
  • 1 db citrom

A recept:

A vizet feltesszük forrni. A borókabogyókat megnyomjuk az ujjunkkal, majd a tárkonnyal és a babérlevéllel együtt a vízbe dobjuk. Ha felforrt, elzárjuk alatta a tűzhelyet, lefedjük és hagyjuk, hogy víz átvegye a fűszerek ízét.
A hús inas részeit eltávolítjuk, majd 2 cm-es kockákra vágjuk. Felforrósítunk egy vastag falú lábost, s amikor kellően forró, beleteszünk 1 evőkanálnyi zsírt, és annyi kockázott húst, amennyi épp elfedi az edény alját. Magas lángon megpirítjuk legalább két oldalát minden húskockának. Kiszedjük egy edénybe, a lábos alját áttöröljük, s a maradék húst is ugyanígy megpirítjuk benne.
Amíg a hús pirul, megpucoljuk, és 2 cm-esre daraboljuk a zöldségeket. A barna csiperke szárát eltávolítjuk. Megmossuk, papírtörlőn alaposan leitatjuk, majd cikkekre vágjuk. A hús után ezeket is megpirítjuk egy kevés zsiradékon a forró edényben – a pirított gombát ne öntsük össze a gyökérzöldségekkel! Közben megpucoljuk a vöröshagymát és a fokhagymát. Az elsőt finomra vágjuk, a másodikat lereszeljük. Ha megvagyunk a zöldségek pirításával, tegyük őket külön a hústól.
A fűszernövényteánkat átszűrjük egy edénybe, a lábost szárazra töröljük, majd belekanalazzuk a maradék zsírt, és beleszórjuk a felaprított hagymát. Üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a fokhagymát és rögtön a húskockákat is. A levet, amit engedett, ne adjuk a levesalaphoz. Átforgatjuk a húst a hagymákkal, sózzuk, borsozzuk, majd annyit öntünk rá a fűszeres vízből, hogy a háromnegyedéig ellepje. Lassú tűzön, letakarva legalább 1-1,5 óráig főzzük. 20 percenként érdemes átkeverni, hogy egyenletesen puhuljon. Ha főzés közben úgy látjuk, hogy túl kevés a lé, nyugodtan pótoljuk, de soha ne lepje el teljesen a húst a folyadék!
Amikor a hús már majdnem puha, hozzáadjuk a gyökérzöldségeket, átkeverjük, majd bátran felöntjük a maradék fűszerkivonattal. (Ha sokáig főtt a hús, és kevés maradta belőle, akkor pótoljuk annyi forró vízzel, hogy egy tartalmas levest kapjunk.) Takaréklángon további 20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a gombát és a zöldborsót is.
A lisztet elkeverjük a tejföllel és a tejszínnel. Merünk hozzá egy keveset a forró léből, és csomómentesre keverjük. Ezután annyi levest adunk még a habaráshoz, hogy egy szűrőn könnyedén vissza tudjuk majd önteni. Folyamatosan kevergetve beleöntjük a habarást, majd takaréklángon 8-10 perc alatt készre főzzük.
Tálaláskor teszünk rá egy kanál tejfölt, megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel, és egy gerezd citromot kínálunk hozzá, melynek levével mindenki a kívánt módon beállíthatja a leves savanyúságát.

Extra tipp Bernáth Józseftől: aki esetleg nem rajong a vadhúsokért, az nyugodtan helyettesítheti csirkével! Annyit viszont akkor változtasson a recepten, hogy először a pirított zöldségekkel indítsa a levest, s csak utána adja hozzá a felkockázott, megpirított csirkehúst!

 

