Extrém hideg fenyeget: mínusz 7 fokos csúcshőmérséklet jön

Míg vasárnapra csak Szabolcs-Szatmár-Bereg, hétfőre már Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki. Az ok: extrém hideg! Az érintett területeken a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet – figyelmeztet a HungaroMet.

Hó után extrém hideg: embert próbáló az idei téli időjárás

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint a jövő hét elején lehetnek olyan területek hazánkban, ahol a legmagasabb napi hőmérséklet mínusz 7 fok lehet! Mutatjuk a prognózis részleteit!

Szombaton eleinte marad a szürke, párás idő várható, ám a délután folyamán északkelet felől lassan oszlik a köd és a felhőzet. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet kora délután többnyire 0 és +5 fok között alakul, délnyugaton ennél kissé enyhébb is lehet.

Vasárnap változó felhőzetre számíthatunk: északkeleten hosszabb, délnyugaton rövidebb napos időszakokkal. Az élénk északkeleti áramlás újra fagyos levegőt hoz, ezért délután sokfelé ismét fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet.

Hétfőn napos és borongós, helyenként párás körzetek jellemzik a napot, csapadék azonban nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad. Hajnalban -10 és -3 fok közé hűl a levegő, napközben pedig -3 és +2 fok közötti értékek várhatók (a tartósan borult tájakon ennél fagyosabb lesz az idő).

Kedden derült körzetek és szürke, ködös területek egyaránt előfordulhatnak. Elszórtan gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is megjelenhet. Éjszaka a hőmérséklet többnyire -15 és -6 fok közé csökken. Napközben a napos vidékeken -5 és +1 fok közötti értékek várhatók, míg a borult, párás térségekben -7 körül alakulhat a csúcshőmérséklet.