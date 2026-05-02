"Ezer okot kereshetnénk" - Kőkemény üzenetet kaptak a Fradi focistái
Az már biztos, hogy teltház előtt rendezik a labdarúgó-NB I rangadóját. Az Újpest-Fradi meccs előtt a zöld-fehér drukkerek üzentek.
Rég volt olyan nagy tétje az Újpest-Fradi meccsnek, mint amekkora vasárnap várható a labdarúgó-NB I-ben. Ha szombaton este a Győr odahaza legyőzi a Diósgyőrt, akkor a lila-fehérek otthonában végleg elbukhatja a bajnoki aranyat a Fradi, hét év után megszakadhat a gárda egyeduralma idehaza. A meccsen teltház lesz, minden jegy elkelt. A Fradi drukkerei jó előre figyelmeztették játékosaikat.
A Ferencvárosnak már nincs saját kezében a sorsa. A Győr a tabellán 1 pont előnnyel vezet, a Fradi csak annyit tehet, hogy megnyeri hátralévő két bajnokiját. Erről is írtak a drukkerek.
"A bajnokság már nem a saját kezünkben van, de ezen a meccsen az elvárás kizárólag a győzelem lehet! Ezer okot kereshetnénk arra, miért alakult a hazai pontvadászat úgy ahogy, de már felesleges és nem is a mi feladatunk ezeket a kérdéseket megválaszolni"
- írta Green Monsters, aki tehát kijelentette, csakis a győzelem jöhet számba vasárnap.
A szurkolók közösen vonulnak a Szusza Ferenc stadionhoz. Kijelentették, ezúttal tényleg szurkolni kell, nem posztolni a közösségi médiába.
Nem győzzük hangsúlyozni újra, hogy a mérkőzés ideje alatt semmi szükség a telefonhasználatra, kérünk mindenkit, igyekezzen hanyagolni azt!
Újpest-Fradi: Hazai oldalon is nagy a tét
A lila-fehérek hazai pályán 12 éve nyertek utoljára az ősi rivális ellen, s 2015 decembere óta egyáltalán nem nyertek. Ezért is fontos a mostani derbi, nem beszélve arról, hogy a lila-fehérek ezzel elüthetik a bajnoki aranytól az FTC-t.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
