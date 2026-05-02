„Különleges” kislány halt meg váratlanul játék közben – napokkal a második születésnapja előtt

Megrázó tragédia érte a skót családot: egy kislány Grace Agnes Kenyon néhány nappal a második születésnapja előtt halt meg váratlanul, miközben a kertben játszott a nővérével.

A kislány halála egésze tragikus volt.

Nem élte meg második szülinapját a kislány

A Winchburghből származó kislány múlt szombat délután még nevetve szaladgált hétéves testvérével, Charlotte-tal. Édesanyja, a 31 éves Carly szerint Grace éppen a délutáni alvás után élvezte, hogy kint lehet a napsütésben, beszélgetett, nevetett, és próbálta utánozni az apját és a nővérét, akik tornáztak. A boldog családi délután azonban pillanatok alatt rémálommá vált. Grace öklendezni kezdett, majd elvesztette az eszméletét. A szülei először azt hitték, olyasmi történik, amit korábban már láttak nála, és ami rövid idő után elmúlhat. Amikor azonban az állapota nem javult, édesapja, Nick azonnal hívta a segélyhívót.

Carly elmondása szerint megpróbálták kitisztítani Grace száját, majd amikor a kislány légzése romlani kezdett, azonnal megkezdték az újraélesztést. A szülők körülbelül tíz percig próbáltak segíteni rajta, amíg a mentők megérkeztek, de Grace életét már nem tudták megmenteni. A kislánynak születése óta nyelési nehézségei voltak, és tápszondával élt. Az orvosok egy ritka torokproblémára, glossopharyngealis bénulásra gyanakodtak nála, de a hivatalos diagnózisra még vártak.

A halál pontos okát egyelőre nem állapították meg. A boncolást május 16-ra tűzték ki, a családnak pedig azt mondták, hogy a légutakban nem találtak látható elzáródást, és az is előfordulhat, hogy a vizsgálat sem ad majd egyértelmű választ. Carly szívszorító szavakkal emlékezett a lányára. Azt mondta, Grace boldog és elszánt kislány volt, aki soha nem hagyta, hogy bármi visszatartsa. Szerinte különleges gyermek volt, aki beragyogott minden helyiséget, ahová belépett és fertőző mosolyával mindenki szívét megolvasztotta, tudta meg a Mirror.