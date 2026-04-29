Nyaralás közben fájlalta a lábát – Csak halála után derült ki, mi okozta a tüneteket

Egy családi nyaralásnak indult, életre szóló rémálommá vált egy édesanya számára, kislánya váratlanul rosszul lett.

A kislány betegsége csak halála után derült ki

A kislány teljesen váratlanul lett rosszul

A 10 éves Larissa Fellows családjával az Egyesült Államokba utazott 2024 augusztusában, hogy szülei 20. házassági évfordulóját ünnepeljék. A terv az volt, hogy a New York-i Central Parkban újítják meg házassági fogadalmukat gyermekeik előtt. A kislány különösen várta az alkalmat, hiszen mindig arról álmodott, hogy koszorúslány lehet szülei esküvőjén. Az utazás azonban tragikus fordulatot vett.

Larissa már a kirándulás első napjaiban rosszul lett, miután egy vidámparkban jártak. Akkor még csak utazási rosszullétre gyanakodtak. Néhány nappal később azonban fejfájás jelentkezett nála, sokat aludt, de az orvosok ezt is az utazás, a meleg és a megváltozott környezet hatásának tulajdonították.

A család ezek után egy hajóútra indult, miközben Larissa állapota tovább romlott. Egy tengerparti program után lábfájdalomra panaszkodott, nem akart vacsorázni és egyre rosszabbul érezte magát. Édesanyja, Marie Fellows elmondása szerint a kislányt lefektette, lázcsillapítót adott neki, majd éjszaka is figyelte.

Hajnalban azonban drámai fordulat következett be. A kislány zavartan viselkedett, összefüggéstelenül beszélt, majd amikor megpróbált felállni, az elviselhetetlen fájdalomtól összeesett. A szülők azonnal a hajó orvosi központjába vitték. Az orvosok először húgyúti fertőzésre vagy agyhártyagyulladásra gyanakodtak, később azonban felmerült az agydaganat lehetősége is, ezért Larissát mesterséges kómába helyezték. A kislányt kórházba szállították, ahol egy CT-vizsgálat során a szíve leállt. A vizsgálat nem mutatott agyi aktivitást, és Larissa 2024. augusztus 28-án, családja körében meghalt.

A szülők sokáig nem tudták, mi okozta a tragédiát. Csak hónapokkal később derült ki, hogy a kislány leukémiában szenvedett.

Marie Fellows szerint lánya az utolsó napokig teljesen egészségesnek tűnt. A tragédia után a család létrehozta a Larissa Foundation nevű alapítványt, amely a leukémiával kapcsolatos figyelemfelhívást és más családok támogatását szolgálja, tudta meg a People. Az alapítvány eddig több mint 90 ezer dollárt gyűjtött össze.