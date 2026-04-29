Liu Shaoang és szerelme a Szoboszlai család példáját követte

Úgy tűnik, nagyon egyre jár a világklasszis sportolók agya. Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka a napokban, egyéves kislányuk társaságában Rómából jelentkeztek. Néhány nappal korábban Szalai Ádám, a korábbi válogatott támadó, jelenleg a nemzeti együttes szakmai stábjának tagja is feltűnt az gyönyörű városban, majd nem sokkal később a szintén Liverpoolt erősítő Alexis Mac Allister is csatlakozott a sorhoz. A jelek szerint azonban nem kizárólag a labdarúgók körében népszerű úticél az olasz főváros: Liu Shaoang, olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó is Rómát választotta.

Liu Shaoang nem szerzett érmet a 2026-os téli olimpián / Fotó: VCG

Liu Shaoang barátnőjével vakációzott

A magyar színekben kétszeres olimpiai aranyérmes, immár Kínát képviselő sportoló párjával, Latincic Lídiával látogatott el Rómába. A szerelmesek a város egyik ikonikus pontján, a Trinitá dei Monti templom lábánál húzódó Spanyol lépcsőknél jártak, ahol Lídia meg is örökítette kedvesét.

Liu Shaoang Rómában vakációzott / Fotó: Instagram

Liu Shaoang és Latincic Lídia immár négy éve alkotnak egy párt, ám kapcsolatukat távol tartják a nyilvánosságtól, közös fotókat is csupán elvétve osztanak meg. Az év eleji kiábrándító téli olimpiai szereplést követően azonban Lídia nyilvánosan kiállt párja mellett, miután Shaoang érem nélkül zárta az ötkarikás játékokat.

Generációja egyik legeredményesebb sportolója. Az emberek az eredményeket látják. Én láttam a munkát, az áldozatokat, a fájdalmat, a fegyelmet, a regenerációt, a nyomást – és azt is, hogy mindezek ellenére minden egyes nap újra és újra odaállsz. Itt az idő egy kis pihenésre

– fogalmazott még februárban Latincic Lídia.