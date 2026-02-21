Megszólalt a Liu testvérek édesanyja, sokan nem teszik zsebre, amit mondott

A milánói-cortinai volt az első téli olimpia, ahol személyesen szurkolt a Liu testvérek magyar édesanyja. Szabina a sportnak köszönhetően nagyon sok boldog pillanatot élt a fiaival, Liu Shaoanggal és Liu Shaolin Sándorral, de voltak nehéz pillanatok is. Anyaként például fáj neki látni, hogy az emberek mennyi bántást tudnak kimondani.

A Liu testvérek édesanyja fájóan olvasta a bántó kommenteket Fotó: Mediaworks

Liu Shaolin Sándor ezúttal csak szurkolóként volt ott a téli olimpián, Liu Shaoang legjobb eredménye pedig egy negyedik helyezés volt a kínai vegyes váltóval. Egyéniben 500 méteren a hatodik helyen zárt, 1000 méteren hatodik, 1500-on pedig hetedik lett, míg 5000 méteren a kínai férfi váltó tagjaként az ötödik helyezést érte el.

Ez volt a negyedik olimpia az életemben. A negyedik, amit végigizgultam a fiaimért. De ez volt az első, ahol személyesen is itt lehettem. Először élhettem át azt, amit eddig csak távolról, a képernyőn keresztül. És erre nincsenek igazán szavak. Egyszerre volt szívszorító és szívmelengető. Egyszerre volt fájdalmas és végtelenül gyönyörű

– fogalmazta meg érzéseit a közösségi oldalán a Liu testvérek édesanyja, aki felbecsülhetetlen ajándékként jellemezte az élményt.

22 év munka, hit, áldozat, könnyek és örömök. Láttam őket országos bajnokságokon, világbajnokságokon, világversenyeken. Láttam, ahogy újra és újra felállnak, ahogy küzdenek, ahogy történelmet írnak. És kimondhatatlan büszkeséggel mondhatom ki: két olimpiai bajnok fiam van — Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll.

Szabina kiemelte, az idei téli olimpia nem egy vereség története, hanem egy bajnoké, egy olyan emberé, aki már felért a csúcsra.

Aki már bizonyított a világnak. Aki már olimpiai bajnok lett. Ádó, tudom, mennyit dolgoztál ezért. Tudom, mennyi fájdalom, mennyi lemondás, mennyi csendes küzdelem volt mögötte. És most végre egy kicsit megpihenhetsz. Megérdemled. A tested és a lelked is megérdemli

– írta fiatalabb gyermekéről, Liu Shaongról az édesanya.