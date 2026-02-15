"Jönnek a negatív kommentek" - Liu Shaoang megszólalt a bukás után

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, most már Kínát képviselő Liu Shaoang a hetedik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjében a milánói-cortinai téli olimpián. A 27 éves sportoló négy körrel a vége előtt a riválisok hibája miatt bukott, és két másik versenyzőtársával a falnak csapódott. A finálé után az M4 Sportnak elárulta: eddig még nem volt szerencséje, de igazán élvezi az olimpiát.

Liu Shaoang testvére, Liu Shaolin Sándor nem fért be a kínai keretbe / Fotó: VCG

Liu Shaoang szerint minden a szerencsén múlt

Szemem előtt lobogott az arany, de az érem abszolút benne volt. Sok balszerencse ért már itt, most biztosan jönnek a negatív kommentelők, hogy ez a karma, de úgy érzem, hogy én megtettem mindent. A sportágunkban ezek a balszerencsék benne vannak. Voltak már itt bravúros előzéseim, de a szerencse még nem állt mellém. Ettől függetlenül nagyon élvezem az olimpiát, ez az első, amit ki tudok élvezni és tudok egy jót versenyezni. Az érmek még nem jöttek, de ugyanúgy dolgozom tovább.

– értékelte Liu Shaoang, aki egyelőre érem nélkül áll Olaszországban.

A gyorskoris a kínai sajtónak is nyilatkozott:

"Feljöhettem volna a harmadik vagy második helyre, ahonnan még utolsó rohamot indíthattam volna” – fogalmazott, majd a közelgő 5000 méteres férfi váltóról is beszélt:

Mindenképpen végigcsináljuk, még szerencse nélkül is. Soha nem hátrálunk meg a kihívások elől, és csapatként együtt fogjuk teljesíteni a feladatot.

Liu Shaoang számára eddig nem alakult szerencsésen az olimpia: a kínai vegyes váltóval a negyedik helyen végzett, 1000 méteren nem jutott be a döntőbe, most pedig az 1500 méteren bekövetkezett bukás vetett véget az éremről szőtt reményeinek. Már csak a 5000 méteres férfiváltó maradt számára, hogy dobogóra állhasson.