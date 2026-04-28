Baleset történt, nem járnak a villamosok Budapesten

A 12-es és a 14-es villamos a Frangepán utca és a Lehel utca / Róbert Károly körút között nem közlekedik baleset miatt – közölte Facebook-oldalán a BKK Info 2026. április 28-án, délelőtt 9 óra 23 perckor.

Az arra közlekedőknek a 105-ös és a 210-es autóbusz igénybevételét ajánlják.

Frissítés:

A BKK Info tájékoztatása szerint újra teljes vonalon jár a 12-es és a 14-es villamos.