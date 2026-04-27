Halálos motorbaleset: magyar családapa hunyt el Adán - gyászolják Dánielt

Egy kocsival ütközött össze a motoros családapa, G. K. Dániel. A motorbaleset áldozatát még sikerült kórházba szállítani, azonban később elhunyt. Dániel két fiát és feleségét hagyta maga után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 18:45
A halálos motorbaleset pénteken (április 24.), kora délután történt a vajdasági Ada környékén. Bár egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, az eddigi információk szerint a 47 éves motoros éppen a település külterületén hajtott, amikor összeütközött egy arra haladó autóssal. A motort vezető családapa életveszélyesen megsérült, úgy tudjuk, hogy már a helyszínen is hosszasan harcoltak az életéért. Bár ott sikerült stabilizálni az állapotát, és még sikerült az Újvidéki Klinikai Központba szállítani, de ott nem sokkal később elhunyt. A zentai férfi és felesége két gyermeket nevelt nagy szeretetben, Danit azóta összetörten gyászolják.

A vajdasági családapa Adán lett motorbaleset áldozata. Most két fia és felesége gyászolja a kamionost    Fotó: Pexels

Fiai várták haza a motorbaleset áldozatát

A férfi halála mindenkit sokkolt a környezetében, ugyanis mint mondták: Dani nem csak, hogy gyakorlott motoros volt, de valójában mindent elvezetett két, négy és akár többkeréken is. A férfi ugyanis információink szerint kamionosként dolgozott, így nem csak a motort, de a hatalmas, több tonnás monstrumokat is biztonsággal kezelte. Így mostanáig nem értik, hogyan történhetett a horrorbaleset. A Metropol úgy tudja, hogy a férfi rengeteget dolgozott, országszerte jött és ment a kamionnal, így az utat szinte betéve ismerte. Ismerősei azonban elmondták, hogy bár a családapa imádta a munkáját, annál csak egy dolog volt fontosabb számára: felesége és két nagyfia. Úgy tudjuk, hogy a férfi alig várta, hogy hazaérhessen szeretteihez:

Nagyon szerette a srácokat és olyan büszke volt rájuk! Ahogy tehette, azonnal sietett hozzájuk. Szegények tizenévesek lehetnek, nagyon szoros kapcsolatban voltak mindig is az apukájukkal

 - mondta a férfi egyik ismerőse. A férfi felesége, Betti összetörten búcsúzott párjától és egyben gyermekei apjától: 

Volt egy álmunk, nem is oly rég, ami befejezetlen maradt, mert sorsunkat megtépázta egy nagy veszteség!

 - írta a gyászoló asszony közösségi oldalán. Információink szerint a család hamarosan élete legnehezebb napja elé néz: április 28-án ugyanis végső nyugalomra helyezik a családapát. Azt egyelőre viszont még nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a helyi rendőrség jelenleg is vizsgálja a körülményeket. 

 

