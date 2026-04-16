Most érkezett: Motorbaleset történt Angyalföldön

A Dózsa György út és a Tüzér utca kereszteződésénél karambolozott két jármű. A baleset miatt fennakadásokra lehet számítani.

Most jött: Motorbaleset történt Angyalföldön

Összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi Budapest tizenharmadik kerületében. A Dózsa György út és a Tüzér utca kereszteződésében történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, a helyszínre mentő is érkezett. A környéken fennakadásra kell számítani, írja a Katasztrófavédelem.