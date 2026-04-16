Extrém gyorshajtás Zalaegerszegen: 50 helyett 143 km/h-val száguldott egy autós

Extrém gyorshajtás Zalaegerszegen

A Roadpol akció keretében meghirdetett, 24 órás Speedmarathon során mértek be a rendőrök egy autóst: a sofőr április 15-én 19 óra körül Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós úton a megengedett 50 km/h helyett 143 km/h-val közlekedett. Az egyenruhások a járművezetőt megállították, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, valamint 8 előéleti pontot is kapott.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka. Azok a magatartások, amikor a járművezető szándékosan, jelentős mértékben túllépi a megengedett legnagyobb sebességet, tudatosan megszegi a közlekedési szabályokat, vagy a közutat nem rendeltetésszerűen használja, komoly veszélyt jelentenek a közlekedés biztonságára, és indokolatlanul zavarják a nyugalmat.

Az ilyen sofőrök nemcsak saját, hanem mások életét és testi épségét is veszélyeztetik.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy a közúti közlekedési szabályokat minden esetben tartsák be.