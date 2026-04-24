„Magaddal vittél egy darabot belőlem” – Halálos motorbaleset: kamionos tarolta le a képviselőt
M. László Érsekújvár és Udvard között hajtott motorján, amikor egy kamion nem adott neki elsőbbséget és valósággal letarolta. A 49 éves férfi azonnal meghalt. A motorbaleset áldozatát mindenki ismerte, helyi képviselőként közkedvelt figurája volt a környékbeli életnek. Most százak gyászolják.
Hosszú órákon keresztül helyszíneltek a lezárt útpálya mellett a rendőrök, az III/1503-as úton Érsekújvár és Udvard között, miután egy kamion valósággal letarolt egy középkorú motoros férfit. Információink szerint a halálos motorbaleset akkor történt, amikor a kamion sofőrje vélhetően nem adta meg az elsőbbséget az úton haladó motorosnak, akivel így nagy erővel ütközött.
Úgy tudni, hogy már az ütközés ereje is végzetes volt: a gép totálkárosra tört, míg a sofőr lerepült a motorról, majd több méterrel később a betonnak csapódott. Bár a mentősök is a rendőrökkel és a tűzoltókkal együtt a helyszínre siettek, a férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen szörnyethalt. A halálos baleset áldozatát most százak siratják, a 49 éves M. Lászlót ugyanis rengetegen ismerték: a férfi helyi képviselőként tevékenykedett, emellett egy községi vállalat vezető munkatársa volt, így aktívan részt vett a környék mindennapjaiban.
Lackót mindenki ismerte a környéken, minden rendezvényen ott volt, nagyon sokat segített a környék fejlesztésében, szívügye volt az egész, legyen szó akár a közművekről vagy éppen a helyi iskoláról
– mondta a férfi egyik ismerőse.
Lászlót így most százak gyászolják, Udvard polgármestere is összetörten búcsúzott tőle:
Lacus olyan ember volt, akit szinte mindenki ismert a faluban. Ott volt a rendezvényeken, a munkáknál, jelen volt a mindennapokban. Kollégáival együtt sokat tett azért, hogy a község működjön és fejlődjön. Egyenes, határozott ember volt, akinek megvolt a maga tekintélye
– búcsúzott tőle bejegyzésében Kristína Fridriková, Udvard polgármestere. Mint kiderült, nem sokkal 50. születésnapja előtt érte a végzetes baleset:
– Hirtelen és tragikus halála különösen fájdalmas, hiszen túl korán, az 50. születésnapja előtt távozott közülünk. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket mélyen érint ez a veszteség. Emléked előtt tisztelettel adózunk, örökké a szívünkben maradsz – szögezte le a polgármester asszony. Egy fiatal férfi a példaképeként búcsúzott Lászlótól:
Te voltál a példaképem, mindig felnéztem rád, nagyon fogsz hiányozni, egy darabot elvittél belőlem. Soha nem feledlek
– köszönt el tőle bejegyzésében.
A baleset pontos okai azonban még nem ismertek, azokat a helyi rendőrség vizsgálja.
