„Magaddal vittél egy darabot belőlem” – Halálos motorbaleset: kamionos tarolta le a képviselőt

Hosszú órákon keresztül helyszíneltek a lezárt útpálya mellett a rendőrök, az III/1503-as úton Érsekújvár és Udvard között, miután egy kamion valósággal letarolt egy középkorú motoros férfit. Információink szerint a halálos motorbaleset akkor történt, amikor a kamion sofőrje vélhetően nem adta meg az elsőbbséget az úton haladó motorosnak, akivel így nagy erővel ütközött.

A halálos motorbaleset mindenkit megrázott, Lászlót most százak gyászolják. A férfit szinte mindenki ismerte, a helyi képviselőt a polgármestere is gyászolja

Halálos motorbaleset Érsekújváron: kamion tarolta le Lászlót

Úgy tudni, hogy már az ütközés ereje is végzetes volt: a gép totálkárosra tört, míg a sofőr lerepült a motorról, majd több méterrel később a betonnak csapódott. Bár a mentősök is a rendőrökkel és a tűzoltókkal együtt a helyszínre siettek, a férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen szörnyethalt. A halálos baleset áldozatát most százak siratják, a 49 éves M. Lászlót ugyanis rengetegen ismerték: a férfi helyi képviselőként tevékenykedett, emellett egy községi vállalat vezető munkatársa volt, így aktívan részt vett a környék mindennapjaiban.

Lackót mindenki ismerte a környéken, minden rendezvényen ott volt, nagyon sokat segített a környék fejlesztésében, szívügye volt az egész, legyen szó akár a közművekről vagy éppen a helyi iskoláról

– mondta a férfi egyik ismerőse.

Lászlót így most százak gyászolják, Udvard polgármestere is összetörten búcsúzott tőle:

Lacus olyan ember volt, akit szinte mindenki ismert a faluban. Ott volt a rendezvényeken, a munkáknál, jelen volt a mindennapokban. Kollégáival együtt sokat tett azért, hogy a község működjön és fejlődjön. Egyenes, határozott ember volt, akinek megvolt a maga tekintélye

– búcsúzott tőle bejegyzésében Kristína Fridriková, Udvard polgármestere. Mint kiderült, nem sokkal 50. születésnapja előtt érte a végzetes baleset:

– Hirtelen és tragikus halála különösen fájdalmas, hiszen túl korán, az 50. születésnapja előtt távozott közülünk. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket mélyen érint ez a veszteség. Emléked előtt tisztelettel adózunk, örökké a szívünkben maradsz – szögezte le a polgármester asszony. Egy fiatal férfi a példaképeként búcsúzott Lászlótól:

Te voltál a példaképem, mindig felnéztem rád, nagyon fogsz hiányozni, egy darabot elvittél belőlem. Soha nem feledlek

– köszönt el tőle bejegyzésében.

A baleset pontos okai azonban még nem ismertek, azokat a helyi rendőrség vizsgálja.