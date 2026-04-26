Családok tucatjai maradt víz nélkül a Róbert Károly körútnál

A budapesti tömegközlekedésben a hányótroli bevezetése és a villamossínek állapota is sok fejfájást okoz a budapestieknek. Ráadásul az egyik útszakaszon beszakadt az aszfalt és kiömlött a víz. Mindeközben a Tisza-kormány alakulásával a parlamenti frakció vezetőjét is megválasztották.

A brutális veszélyeket magában rejtő törött villamossín a Fehérvári út–Kondorosi út kereszteződésénél

Forrás: beküldött

Felháborító, ami Budapest egyik legforgalmasabb villamoscsomópontján történik. A Fehérvári út és a Kondorosi út kereszteződésénél – ahol a 17-es, 41-es, 47-es, hétvégén a 48-as és az 56-os villamos is közlekedik – emberek ezrei bízzák rá magukat nap mint nap a közösségi közlekedésre. Ehhez képest most kiderült: komoly biztonsági kockázat mellett járnak a szerelvények, ugyanis a kereszteződésnél el van törve a sín. Csak egy apró törésnek tűnik, mégis brutálisan balesetveszélyes.

„Magaddal vittél egy darabot belőlem” – Halálos motorbaleset: kamionos tarolta le a képviselőt

M. László Érsekújvár és Udvard között hajtott motorján, amikor egy kamion nem adott neki elsőbbséget és valósággal letarolta. A 49 éves férfi azonnal meghalt. A motorbaleset áldozatát mindenki ismerte, helyi képviselőként közkedvelt figurája volt a környékbeli életnek. Most százak gyászolják.

Lackót mindenki ismerte a környéken, minden rendezvényen ott volt, nagyon sokat segített a környék fejlesztésében, szívügye volt az egész, legyen szó akár a közművekről vagy éppen a helyi iskoláról

– mondta a férfi egyik ismerőse.

László sokak példaképe volt, most összetörten gyászolják

Fotó: Policia Slovenskej Republiky

Mire számíthat a parlamenti Tisza-frakció Bujdosó Andrea vezetésével?

A Tisza Párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andrea képviselőasszonyt javasolták, aki előtte a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakcióját vezette. Bár a tiszás körökben ünneplik, hogy egyre több nő lesz a parlamentben, kérdéses, hogy Bujdosó Andreát a tehetsége vagy tehetőssége juttatta ebbe a székbe.

Bár a párt tagjai követelik az átláthatóságot, Bujdosó nem szívesen nyilatkozik, amikor a véleményéről vagy a vagyonáról kérdezik. A gyakran használt „press kukac” válaszadást sikerült megugrania ugyan, de a Shell-részvényeire vonatkozó kérdésekre nem válaszolt.