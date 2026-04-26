RETRO RÁDIÓ

Családok tucatjai maradt víz nélkül a Róbert Károly körútnál

Milyen állapotban vannak a budapesti villamossínek és az utak? Milyen frakciót alakít a Tisza Párt a parlamentben? Íme a legtöbbet kattintott cikkeink a héten!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 16:10
A budapesti tömegközlekedésben a hányótroli bevezetése és a villamossínek állapota is sok fejfájást okoz a budapestieknek. Ráadásul az egyik útszakaszon beszakadt az aszfalt és kiömlött a víz. Mindeközben a Tisza-kormány alakulásával a parlamenti frakció vezetőjét is megválasztották.

A brutális veszélyeket magában rejtő törött villamossín a Fehérvári út–Kondorosi út kereszteződésénél 
Forrás: beküldött

Felháborító, ami Budapest egyik legforgalmasabb villamoscsomópontján történik. A Fehérvári út és a Kondorosi út kereszteződésénél – ahol a 17-es, 41-es, 47-es, hétvégén a 48-as és az 56-os villamos is közlekedik – emberek ezrei bízzák rá magukat nap mint nap a közösségi közlekedésre. Ehhez képest most kiderült: komoly biztonsági kockázat mellett járnak a szerelvények, ugyanis a kereszteződésnél el van törve a sín. Csak egy apró törésnek tűnik, mégis brutálisan balesetveszélyes. 

„Magaddal vittél egy darabot belőlem” – Halálos motorbaleset: kamionos tarolta le a képviselőt

M. László Érsekújvár és Udvard között hajtott motorján, amikor egy kamion nem adott neki elsőbbséget és valósággal letarolta. A 49 éves férfi azonnal meghalt. A motorbaleset áldozatát mindenki ismerte, helyi képviselőként közkedvelt figurája volt a környékbeli életnek. Most százak gyászolják.

Lackót mindenki ismerte a környéken, minden rendezvényen ott volt, nagyon sokat segített a környék fejlesztésében, szívügye volt az egész, legyen szó akár a közművekről vagy éppen a helyi iskoláról

– mondta a férfi egyik ismerőse.

Fotó: Policia Slovenskej Republiky

Mire számíthat a parlamenti Tisza-frakció Bujdosó Andrea vezetésével? 

A Tisza Párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andrea képviselőasszonyt javasolták, aki előtte a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakcióját vezette. Bár a tiszás körökben ünneplik, hogy egyre több nő lesz a parlamentben, kérdéses, hogy Bujdosó Andreát a tehetsége vagy tehetőssége juttatta ebbe a székbe.

Bár a párt tagjai követelik az átláthatóságot, Bujdosó nem szívesen nyilatkozik, amikor a véleményéről vagy a vagyonáról kérdezik. A gyakran használt „press kukac” válaszadást sikerült megugrania ugyan, de a Shell-részvényeire vonatkozó kérdésekre nem válaszolt.

Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI

Érkezhet a budapesti hányótroli!

Újabb elképesztő tervvel állt elő Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője. Azt szeretné, ha éjszaka troli járna Budapesten. Persze a bulinegyed közepén, amitől cseppet sem boldogok a helyiek. Szerintük ugyanis a nappali közlekedés is gondot okoz, főleg amióta a kerületet ellehetetlenítették a sétálóutcák és kocsmateraszok. A troli a romkocsmák, vagyis a bulinegyed érdekeit szolgálják, ahogy az összes eddigi intézkedés is.

Óriási a Káosz a Róbert Károly körúton: ömlött a víz, beszakadt az aszfalt, dugók mindenhol - családok tucatjai maradtak víz nélkül

Több köbméternyi víz ömlött az aszfaltra hétfőn hajnalban. A víz óriási súlya miatt az út egy 200 négyzetméteres területen beszakadt. A hatalmas csőtörés megbénítja a forgalmat Angyalföldön, miközben több tucat család maradt víz nélkül.

Egyes információk szerint egy azbesztcement vezeték sérült meg, mások szerint pedig egy főnyomó vezeték. Ami biztos, a csőtörés következtében jelentős mennyiségű víz zúdult ki, amely mintegy 200 négyzetméteren megrongálta az útburkolatot.

Fotó: Metropol


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
