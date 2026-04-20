Óriási a Káosz a Róbert Károly körúton: ömlött a víz, beszakadt az aszfalt, dugók mindenhol - családok tucatjai maradtak víz nélkül

A hajnali órákban egy 300 mm átmérőjű főnyomó vezeték sérült meg Budapest XIII. kerületében. Egyes információk szerint egy azbesztcement vezeték sérült meg, mások szerint pedig egy főnyomó vezeték. Ami biztos, a csőtörés következtében jelentős mennyiségű víz zúdult ki, amely mintegy 200 négyzetméteren megrongálta az útburkolatot.

Csőtörés Angyalföldön: beszakadt az út, sávokat zártak le a Róbert Károly körúton. Fotó: Metropol



Csőtörés a Róbert Károly körúton – forgalmi korlátozások és vízhiány a XIII. kerületben

A csőből órákon keresztül ömlött a víz, csak nyolc óra előtt tudták elzárni a sérült vezetéket. Vagyis akkora tudták megállítani a víz ömlését. Addigra persze több köbméter víz áradt ki, órákon keresztül áztatva az utat, amely be is szakadt, egy teniszpályányi területen. Több tucat család maradt víz nélkül.

Még kávét sem tudok főzni

- mondta a történtek után a közeli dohánybolt eladója, aki a leginkább arra panaszkodott, hogy nem kap információt.

Ahogy a közelben lakó családok sem tudják pontosan, hogy mi fog történni. Ami biztos, sok ember otthonában egyelőre nincs víz.

Az útszakasz, ami beszakadt, közvetlenül egy pizzéria előtt van. Az éttermet hétfőn ki sem nyitották. Egy táblát tettek az étterem ajtajára, amelyen az áll: technikai okok miatt zárva.

A csőtörés miatt a közeli pizzéria hétfőn biztosan nem nyit ki

A jelenlegi információk szerint a vízszolgáltatás az esti órákban állhat csak helyre a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban. Ez azonban közel sem biztos.

A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé vezető 2 külső sávot érinti a lezárás, a forgalom 1 sávon haladhat. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6.-nál, a gyógyszertár előtt. Ott, ahol az út beszakadt sár lepte el a járdát és az autósávokat is.

