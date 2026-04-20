Beszakadt a Róbert Károly körút, nagyon nagy a baj
Az érintett útszakaszon a forgalom két sávon halad.
Április 20-án, hétfőn a hajnali órákban, pontosabban 5 óra 35 perc körül Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt. A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést - figyelmeztet a rendőrség.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre